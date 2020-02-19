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ПОЛИТИКА

Кабмин намерен в ближайшие недели определиться с конкурсом на главу "Нафтогазу" – Гончарук

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагал членам Кабмина обсудить конкурс на должность главы "Нафтогазу", отметил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что был "обмен репликами".

В марте у главы "Нафтогазу" истекает срок контракта
В марте у главы "Нафтогазу" истекает срок контракта
Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook

19 февраля на заседании Кабинета Министров Украины министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагал обсудить вопрос об объявлении конкурса на должность главы НАК "Нафтогаз України".

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Министр экономики Милованов предложил дополнить повестку дня Кабмина вопросом об объявлении конкурса на должность главы "Нафтогазу України", так как контракт [нынешнего главы компании Андрея] Коболева истекает 10 марта. [Глава МВД Арсен] Аваков сказал, что вопрос – политический, и вносить его с голоса неправильно. [Премьер-министр Алексей] Гончарук его поддержал, вопрос в повестку не включили", – написал Гончаренко.

Сам Гончарук на брифинге после заседания Кабмина сообщил, что решений о конкурсе стоит ожидать "в ближайшие недели", информирует УНИАН. По словам премьера, такой вопрос не стоял в повестке дня Кабмина, "но репликами по этому поводу члены Кабмина действительно обменялись".

Коболев возглавляет "Нафтогаз" с марта 2014 года. 20 марта 2018 года контракт с ним был продлен до 22 марта 2020 года.

В интервью "РБК-Україна", которое вышло 10 февраля 2020 года, Коболев отметил, что пока не знает, будет ли продлен с ним контракт.

Теги: Алексей Гончаренко, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, конкурс, Тимофей Милованов, Алексей Гончарук, заседание, Кабмин
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