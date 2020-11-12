Кабмин снял ограничение размера зарплат в ряде госкомпаний

Кабинет Министров Украины признал утратившими силу пункты распоряжений от 19 августа об утверждении финпланов: "Укрзалізниці", аэропорту Борисполь и Администрации морпортов. В них предусматривали ограничения заработной не более 47 тыс. грн в месяц.

Кабинет Министров Украины отменил ограничения размера заработной платы руководству и членам наблюдательных советов "Укрзалізниці", аэропорта "Бориспіль" и Администрации морских портов Украины. Об этом свидетельствуют распоряжения правительства от 5 ноября.

Кабмин признал утратившими силу пункты распоряжений от 19 августа об утверждении финпланов: "Укрзалізниці"(№ 1387-р), аэропорту Борисполь, (№ 1388-р ) и Администрации морпортов ( № 1389-р).

Эти пункты предусматривали ограничения заработной платы с апреля 2020-го для председателей, членов правления и членов наблюдательных советов государственных компаний не более 47 тыс. грн в месяц на период карантина и до завершения месяца, в котором он отменяется.

В Международном валютном фонде раскритиковали решение об ограничении зарплат. Ограничивая зарплаты чиновникам топ-уровня, Украина может лишиться "хорошо мотивированных, компетентных и честных людей", отметил 10 июля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

28 августа Конституционный Суд Украины отменил решение об ограничении зарплат госслужащих на уровне 47 тыс. грн.