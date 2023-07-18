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Кабмин согласовал кандидатуру нового руководителя аэропорта Борисполь, конкурс он выиграл два года назад

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Дубревский участвовал в конкурсе на должность в аэропорту Борисполь
Дубревский участвовал в конкурсе на должность в аэропорту Борисполь
Фото: КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" / Facebook

18 июля Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру Алексея Дубревского на должность руководителя аэропорта Борисполь. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кадровый блок. Кабинет Министров [...] согласовал кандидатуру Дубревского Алексея Юрьевича на должность генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт Борисполь", – написал он.

О том, что Дубревский станет гендиректором аэропорта Борисполь как победитель открытого конкурса, еще 1 июля 2021 года сообщало Министерство инфраструктуры Украины. На тот момент Дубревский возглавлял международный аэропорт в Запорожье.

На сайте аэропорта Запорожья еще в июле 2021 года утверждалось, что Дубревский является гендиректором аэропорта Борисполь.

Контекст:

До ноября 2020 года аэропорт Борисполь возглавлял Павел Рябикин, тогда его назначили главой Государственной таможенной службы Украины (позже он покинул эту должность).

Еще одного руководителя аэропорта, который возглавлял компанию в статусе и.о., Евгения Дыхне, 1 марта 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины приговорил к пяти годам лишения свободы по делу о злоупотреблении служебным положением.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, Борисполь, аэропорт, Тарас Мельничук, Кабмин
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