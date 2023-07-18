Кабмин согласовал кандидатуру нового руководителя аэропорта Борисполь, конкурс он выиграл два года назад

"Кадровый блок. Кабинет Министров [...] согласовал кандидатуру Дубревского Алексея Юрьевича на должность генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт Борисполь", – написал он.
О том, что Дубревский станет гендиректором аэропорта Борисполь как победитель открытого конкурса, еще 1 июля 2021 года сообщало Министерство инфраструктуры Украины. На тот момент Дубревский возглавлял международный аэропорт в Запорожье.
На сайте аэропорта Запорожья еще в июле 2021 года утверждалось, что Дубревский является гендиректором аэропорта Борисполь.
До ноября 2020 года аэропорт Борисполь возглавлял Павел Рябикин, тогда его назначили главой Государственной таможенной службы Украины (позже он покинул эту должность).
Еще одного руководителя аэропорта, который возглавлял компанию в статусе и.о., Евгения Дыхне, 1 марта 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины приговорил к пяти годам лишения свободы по делу о злоупотреблении служебным положением.