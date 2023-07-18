Кабмин согласовал кандидатуру нового руководителя аэропорта Борисполь, конкурс он выиграл два года назад

Дубревский участвовал в конкурсе на должность в аэропорту Борисполь Фото: КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" / Facebook

"Кадровый блок. Кабинет Министров [...] согласовал кандидатуру Дубревского Алексея Юрьевича на должность генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт Борисполь", – написал он.

О том, что Дубревский станет гендиректором аэропорта Борисполь как победитель открытого конкурса, еще 1 июля 2021 года сообщало Министерство инфраструктуры Украины. На тот момент Дубревский возглавлял международный аэропорт в Запорожье.

На сайте аэропорта Запорожья еще в июле 2021 года утверждалось, что Дубревский является гендиректором аэропорта Борисполь.