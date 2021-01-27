Кабмин утвердил документы для прямых переговоров с производителями вакцин от COVID-19

Кабинет Министров Украины утвердил договоры управляемого доступа, по которым станет возможно закупать вакцину против коронавируса без дополнительных законодательных препятствий. Решение приняли на заседании правительства 27 января, которое транслировалось на YouТube-канале Кабмина.
Речь идет о договорах управляемого доступа в сфере медицинских закупок, пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед началом заседания.
"Такие договоры дают возможность вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок. например, если на мировом рынке будут появляться новые вакцины или лекарства, Украина будет иметь возможность вести переговоры непосредственно с производителями", – объяснил он.
По его словам, этот инструмент применяется в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, Польше, Италии и в других передовых странах. Шмыгаль надеется, что Верховная Рада Украины поддержит законодательные изменения, которые запустят этот процесс.
Безоговорочным приоритетом правительства Шмыгаль назвал вакцинацию в феврале и доступ украинцев к качественной, безопасной и эффективной вакцине.
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в рамках программы COVAX Украина планирует получить 16 млн доз вакцины. При этом первую партию должны завезти в страну уже в феврале. По словам Ляшко, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna. Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках этой вакцины. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины ведомство планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.
Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев.
В Украине по состоянию на 27 января зарегистрировано 1 200 883 больных COVID-19, из них 980 085 – выздоровели, а 22 202 – умерли.