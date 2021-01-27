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Кабмин утвердил документы для прямых переговоров с производителями вакцин от COVID-19

Договоры управляемого доступа в сфере медицинских закупок позволят вести переговоры по закупкам инновационных лекарственных средств непосредственно с их производителями, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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В рамках COVAX Украина планирует получить 16 млн доз вакцины от коронавируса
В рамках COVAX Украина планирует получить 16 млн доз вакцины от коронавируса
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины утвердил договоры управляемого доступа, по которым станет возможно закупать вакцину против коронавируса без дополнительных законодательных препятствий. Решение приняли на заседании правительства 27 января, которое транслировалось на YouТube-канале Кабмина.

Речь идет о договорах управляемого доступа в сфере медицинских закупок, пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед началом заседания.

"Такие договоры дают возможность вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок. например, если на мировом рынке будут появляться новые вакцины или лекарства, Украина будет иметь возможность вести переговоры непосредственно с производителями", – объяснил он.

По его словам, этот инструмент применяется в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, Польше, Италии и в других передовых странах. Шмыгаль надеется, что Верховная Рада Украины поддержит законодательные изменения, которые запустят этот процесс.

Безоговорочным приоритетом правительства Шмыгаль назвал вакцинацию в феврале и доступ украинцев к качественной, безопасной и эффективной вакцине.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в рамках программы COVAX Украина планирует получить 16 млн доз вакцины. При этом первую партию должны завезти в страну уже в феврале. По словам Ляшко, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna. Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках этой вакцины. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины ведомство планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев.

В Украине по состоянию на 27 января зарегистрировано 1 200 883 больных COVID-19из них 980 085 – выздоровели, а 22 202 – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Теги: Кабинет Министров, медицина, лекарства, вакцинация, инфекция, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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