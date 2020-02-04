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"Качай или плати". "Газпром" в январе более чем в два раза переплатил за транзит газа через украинскую ГТС

Российская компания "Газпром" перекачала через Украину 46% оплаченного объема газа, сообщили в компании "Оператор газотранспортной системы Украины". По сравнению с январем 2019 года объем транзита через украинскую ГТС упал примерно на 70%.

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РФ использовала оплаченные мощности украинской ГТС на 46%
РФ использовала оплаченные мощности украинской ГТС на 46%
Фото: ЕРА (архив)

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины в январе 2020 года составил 2,55 млрд м³, при том, что по условиям нового контракта компания "Газпром" оплатила поставки из расчета 5,518 млрд м³. Об этом 3 февраля сообщил в Facebook глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Оплаченные мощности использованы на 46%", – констатировал он.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10157406483634081

"Газпром" на своем сайте утверждает, что перекачал через границу Украины 2,65 млрд м³.

Издание РБК полагает, что разница объясняется поставками газа на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей; этот учет в Киеве не ведут.

Несмотря на сокращение поставок газа в Европу, "Газпром" вынужден оплачивать весь заявленный к транзиту объем по условию "качай или плати", что составляет около $175 млн в месяц, пишет издание.

По сравнению с январем 2019 года сокращение объема транзита через украинскую ГТС составило почти 70%: год назад было перекачано 8,065 млрд м³.

Эксперты РБК объясняют падение объемов транзита теплой европейской зимой, высоким уровнем отбора газа из подземных хранилищ газа в Европе, а также переориентацией части поставок на новый морской газопровод "Турецкий поток".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа истек 31 декабря 2019 года.

30 декабря 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

"Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, при этом российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

Теги: Газпром, ГТС, транзит, Европа, Турецкий поток, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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