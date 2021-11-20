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ПОЛИТИКА

Канада и Украина начинают совместное строительство космодрома

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Над проектом будут работать украинские предприятия и канадская компания Maritime Launch Services Ltd
Над проектом будут работать украинские предприятия и канадская компания Maritime Launch Services Ltd
Фото: space.com.ua

Космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнерстве и сотрудничестве в космической сфере и анонсировали начало строительства совместного космодрома в столице канадской провинции Новая Шотландия (Nova Scotia), Галифаксе. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины в Канаде.

"18 ноября в Галифаксе космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнерстве, а 19 ноября состоялись торжества по случаю закладки "первого камня" пусковой площадки украинского и канадского проекта по созданию космического пускового комплекса", – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие председатель государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер и другие представители власти и бизнеса.

https://www.facebook.com/UkraineInCanada/posts/3192345544320647

Проект предусматривает создание на атлантическом побережье коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод", рассказал в Facebook Тафтай. Реализует его канадская компания Maritime Launch Services.

"Командному центру будущей космической пусковой площадки будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя ГП "КБ "Южное", – написал Тафтай.

https://www.facebook.com/volodymyrtaftay/posts/244023197795345

По словам президента и главного исполнительного директора компании Maritime Launch Services Стивена Матье, рынок космических пусков демонстрирует постоянный рост и в будущем увеличится с $400 млрд до $1 трлн. Реализация проекта создает предпосылки долгосрочного украинско-канадского сотрудничества в космической сфере, загрузки производственных мощностей украинских предприятий.

Контекст:

Реализация украинско-канадского проекта "Циклон-4М" предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы, принятие которой ожидается в ближайшее время в Верховной Раде, сообщал бывший глава Минстратегпрома Олег Уруский. Первый запуск ракеты планируется на конец 2023 года.

Тафтай сообщал в апреле, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с NASA и планирует вступить в Европейское космическое агентство (ЕКА). В частности, Украина примет участие в программах NASA по освоению Луны и изучению Марса.

О достижении Украиной ассоциированного членства в EKA как одной из ближайших целей в развитии космической отрасли заявлял и президент Украины Владимир Зеленский Зеленский. Он отмечал, что "необходимо в полном объеме возобновить финансирование" стратегически важных космических проектов.

В ходе визита в США 31 августа Зеленский заявил, что Украина должна вновь стать космическим государством.

Теги: космос, Канада, строительство, космодром, Государственное космическое агентство, ракета, Владимир Тафтай
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