Кандидат от "Нашего края" на пост дружбинского городского головы получил 92,7% голосов избирателей, в партии заявили о рекорде

Поддержка кандидата от "Нашего края" из Сумской области на должность дружбинского городского головы Евгения Харитонова – рекорд местных выборов-2020 в Украине, сообщили в партии.

В партии отметили, что ее представители набрали более 10%, получили пятый результат на выборах в Сумской области Фото: rama.com.ua

Кандидат от "Нашего края" на должность дружбинского городского головы в Сумской области Евгений Харитонов установил рекорд поддержки избирателей на местных выборах-2020, сообщила 27 октября пресс-служба политической силы по итогам параллельного подсчета голосов.

"Рекорд выборов 2020 установил кандидат от "Нашего края" на должность дружбинского городского головы Сумской области Евгений Харитонов, получив 92,7% голосов избирателей", – сказано в сообщении.

Также в партии отметили, что ее представители набрали более 10%, получили пятый результат на выборах в Сумской области и смогут сформировать свою фракцию. Восемь представителей партии будут возглавлять городские и сельские общины на севере области, сообщили в "Нашем крае".

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.