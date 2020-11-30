Казахстанский инвестор Сейсембаев: Украина – страна, в которой, если ты при деньгах и власти, живешь в шоколаде. А для большинства людей нет справедливости

Сейсембаев: Если нет справедливости, тогда спрашивается: на хрена нам такое государство? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что большинство жителей Украины не могут рассчитывать на справедливость.

"Развить сельское хозяйство вы не сможете. Потому что не урегулированы отношения по земле, не урегулированы отношения по недропользованию, не урегулированы отношения по строительству, кругом взятки, бизнес кошмарится тремя ведомствами правоохранительными, по каждому поводу возбуждение уголовных дел. Ст. 214 (начало досудебного расследования. – "ГОРДОН") Уголовного процессуального кодекса: по любому заявлению возбуждается уголовное дело, вносится в Единый реестр досудебных расследований. И бизнесмена кошмарят год-полтора. У него при этом нет права подключать адвоката, чтобы защитить свой статус, потому что у него нет статуса обвиняемого, подозреваемого в рамках уголовного дела. Потом дело идет в суд. В прошлом году в Украине расследовалось 1,7 млн уголовных дел. Из них только 1% дошел до суда. Все остальное развели. О какой земле можно [говорить]?.." – отметил Сейсембаев.

По его мнению, люди уезжают из страны, в частности, из-за отсутствия справедливой судебной системы.

"Украина – это такая страна, в которой, если ты при деньгах и при власти, живешь в шоколаде. А для большинства людей нет справедливости, потому что справедливость в стране всегда олицетворяется судебной системой. А если нет судебной системы, значит, народ не получает справедливость. А если нет справедливости, тогда спрашивается: на хрена нам такое государство? И, соответственно, отсюда вы и потеряли 15–20 млн человек. Потому что умные и образованные думают: "А на фига мне оно нужно?", – сказал бизнесмен.

Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой. Читайте полный текст интервью

В 2014 году в Украине была начата судебная реформа. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

11 марта 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными изменения в законы, которые касаются судебной реформы.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно.