Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Кислица о решении ПАСЕ поручить Коксу подготовку доклада о возвращении делегации РФ: Высокий уровень кощунства, если не извращение

Сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосуют за проект решения по обжалованию полномочий российской делегации из-за нарушения ею обязательств перед СЕ. Документ подготовлен в мониторинговом комитете одним из ключевых лоббистов России в ПАСЕ, депутатом из Нидерландов Тини Коксом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кокса называют одним из открытых лоббистов России в ПАСЕ
Кокса называют одним из открытых лоббистов России в ПАСЕ
Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал кощунством решение Парламентской ассамблеи Совета Европы поручить подготовку проекта по санкциям против РФ депутату из Нидерландов Тини Коксу, который готовил почву для возвращения российской делегации. Об этом Кислица написал в своем Twitter.

"Поручить крестному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ Коксу подготовку доклада об обжаловании его полномочий – это даже не смешно. Это очередной высокий уровень кощунства, если не извращение", – считает украинский дипломат. 

За проект решения Кокса, которым предлагается подтвердить полномочия российской делегации в ПАСЕ, проголосуют сегодня вечером

В нем указано, что мониторинговый комитет ПАСЕ усматривает прогресс в выполнении Россией рекомендаций Парламентской ассамблеи. Кокс предлагает вернуть РФ в ПАСЕ без каких-либо ограничений.

"Европейская правда" называла Кокса одним из открытых лоббистов России в ПАСЕ.

27 января началась зимняя сессия ПАСЕ. Литовский представитель Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ "из-за нарушения Россией своих обязательств", в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии. Его поддержали 30 депутатов из национальных делегаций, как того требует регламент. При этом 28 января представитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой был избран вице-президентом ПАСЕ

Участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва принимает Украина – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций". В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

Теги: Россия, ПАСЕ, Совет Европы, Сергей Кислица, доклад, Тини Кокс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак
Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак
"Евровидение 2020". Назван день выступления участника от Украины
"Евровидение 2020". Назван день выступления участника от Украины
Mattel выпустила Барби с витилиго, а также без волос
Mattel выпустила Барби с витилиго, а также без волос
Самые ожидаемые смартфоны 2020
Самые ожидаемые смартфоны 2020 Актуально
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS