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Кислица: России сейчас невыгодно присоединять к себе новые территории. Она это бремя не потянет

Российские власти ждут благоприятного момента, чтобы поглотить территории соседних с РФ стран, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Кислица: России нужно, чтобы все соседние страны не имели возможности ей противостоять
Кислица: России нужно, чтобы все соседние страны не имели возможности ей противостоять
Фото: ЕРА

На сегодняшний день России невыгодно присоединять к себе территории других стран. Такое мнение в интервью LB.UA выразил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории. Потому что она это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой. Зато интересам Москвы по-прежнему соответствует обескровливание, ослабление соседей. Ей нужно, чтобы все соседние страны не имели возможности противостоять. Россия ждет благоприятного момента, чтобы нас всех поглотить", – сказал Кислица.

Он подчеркнул, что РФ не придерживается норм международного права.

"Вы же слышали, как [постпред России в ООН Василий] Небензя ответил немецкому постпреду во время заседания Совбеза ООН о нарушениях Россией Будапештского меморандума. Мол, "Россия не брала на себя обязательства по Будапештскому меморандуму принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли своего населения, местного населения". Вот вам и цена международного права от России", – отметил Кислица.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Во время общения с главными редакторами российских СМИ 10 февраля 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил пропагандистке Маргарите Симоньян, что "не бросит" Донбасс.

28 января, выступая на форуме в оккупированном Донецке, Симоньян заявила, что "люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью огромной, великой, щедрой родины". "Вы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", – сказала пропагандистка.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, поясняя слова Путина, сказала, что Россия продолжит оказывать русскоязычному населению Донбасса гуманитарную помощь. О возможности присоединения оккупированных украинских территорий речь не шла.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Сергей Кислица
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