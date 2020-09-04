Кличко лидирует среди мэров крупных городов по выполнению предвыборной программы – Комитет избирателей

В тройке мэров украинских городов – лидеров по выполнению предвыборных программ Комитет избирателей Украины называет мэра Киева Виталия Кличко, мэров Днепра Бориса Филатова и Кривого Рога Юрия Вилкула.

По оценке Комитета избирателей Украины киевский городской голова Виталий Кличко возглавляет рейтинг мэров украинских городов по выполнению предвыборной программы, с которой он участвовал в выборах 2015 года. Об этом сообщается на сайте КИУ.

В частности, КИУ оценивал выполнение программ городских голов семи крупнейших по численности городов Украины: Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Львова и Кривого Рога.

"Самые высокие показатели выполнения предвыборной программы у городского головы Киева Виталия Кличко. По оценке КИУ, предвыборная программа Кличко выполнена на 75–80%. Несколько ниже результат у мэра Днепра Бориса Филатова и городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула. За ними разместились городские головы Одессы Геннадий Труханов и Львова Андрей Садовый", – заявляют в организации.

Среди выполненных обещаний Кличко Комитет избирателей называет создание пешеходной зоны на Андреевском спуске, Контрактовой площади и улице Сагайдачного, обновление 414 парков и скверов, создание новых веломаршрутов.

"Достаточно высокие показатели выполнения предвыборной программы у мэра Днепра – 65–70%. Программа городского головы Кривого Рога Вилкула выполнена на 60–65%, Труханова и Садового – на 50–55%", – отметили в КИУ.

Оценить программы городских голов Харькова и Запорожья Геннадия Кернеса и Владимира Буряка эксперты Комитета избирателей не смогли, так как программ не было в свободном доступе. На запросы с просьбой предоставить предвыборные программы в мэриях Харькова и Запорожья не ответили.

Инфографика: cvu.org.ua

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.