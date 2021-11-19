Кличко: У партии УДАР есть все возможности пройти в Верховную Раду

"Мы воссоздаем сейчас наши ячейки по всей стране и будем участвовать в следующих выборах в Верховную Раду. Зачем? Присутствие в Верховной Раде является рычагом влияния на решения, которые принимаются в стране. Это очень важно. Я убежден, что у нас есть все возможности пройти в парламент", – заявил политик.
Лидер партии УДАР отметил, что у партии уже есть план изменений, которые она намерена воплотить.
"Мы предлагаем четкий план необходимых изменений и преобразований и обязательно представим этот план. Потому что люди должны видеть, что предлагает та или иная партия, почему они должны отдать свой голос за нее", – сказал Кличко.
По его словам, в процессе развития партия уделяет большое внимание качествам людей.
"Партия – потенциал людей, которые могут взять на себя ответственность, которые готовы с тобой в команде идти изменять страну. Каким бы ты ни был сильным, известным – два метра роста, со стальными мышцами – один ты никогда ничего не сможешь сделать. Только с людьми, с единомышленниками, с командой", – подчеркнул Виталий Кличко.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, в парламент прошли пять партий. "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.