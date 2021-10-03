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Климпуш-Цинцадзе заявила, что нарушения при голосовании за закон об олигархах противоречат обязательствам Украины по интеграции в ЕС

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Климпуш-Цинцадзе сказала, что Зеленский давил на фракцию "Слуга народа" в вопросе голосования за законопроект об олигархах
Климпуш-Цинцадзе сказала, что Зеленский давил на фракцию "Слуга народа" в вопросе голосования за законопроект об олигархах
Фото: eurosolidarity.org

Принятие закона об олигархах противоречит тем обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках процесса евроинтеграции, заявила нардеп от "Европейской платформы" Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала "Украина 24" 29 сентября.

Она считает, что закон приняли с нарушением законодательства и процедуры.

"[Президент Украины Владимир Зеленский] прессовал монобольшинство, чтобы этот закон, не дождавшись выводов Венецианской комиссии, которая пообещала, что вывод будет в декабре, рассмотрели. По сути приняли решение таким образом, который является преступным, противоречит Конституции Украины и даже нарушает наши обязательства с точки зрения евроинтеграции. Ну и еще взаимоисключающие нормы в этом законопроекте приняли", – сказала она.

Климпуш-Цинцадзе считает, что этот законопроект нацелен не на борьбу с олигархическим порядком, а направлен "просто против отдельных личностей, дает возможность использовать его как инструмент для передела рынка медиа".

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера ВР Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту президента Украины Владимира Зеленского об олигархах в середине декабря. Также в Венецианской комиссии настаивали, что Рада не должна рассматривать законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет "крайне негативным сигналом" западным партнерам.

28 сентября депутаты из фракции "Европейская солидарность" подали заявления о возможном совершении уголовного преступления во время голосования за закон о деолигархизации.

Теги: евроинтеграция, закон, олигархи, Иванна Климпуш-Цинцадзе, голосование, Европейская солидарность, нарушение
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