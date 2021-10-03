Климпуш-Цинцадзе заявила, что нарушения при голосовании за закон об олигархах противоречат обязательствам Украины по интеграции в ЕС

Климпуш-Цинцадзе сказала, что Зеленский давил на фракцию "Слуга народа" в вопросе голосования за законопроект об олигархах Фото: eurosolidarity.org

Она считает, что закон приняли с нарушением законодательства и процедуры.

"[Президент Украины Владимир Зеленский] прессовал монобольшинство, чтобы этот закон, не дождавшись выводов Венецианской комиссии, которая пообещала, что вывод будет в декабре, рассмотрели. По сути приняли решение таким образом, который является преступным, противоречит Конституции Украины и даже нарушает наши обязательства с точки зрения евроинтеграции. Ну и еще взаимоисключающие нормы в этом законопроекте приняли", – сказала она.

Климпуш-Цинцадзе считает, что этот законопроект нацелен не на борьбу с олигархическим порядком, а направлен "просто против отдельных личностей, дает возможность использовать его как инструмент для передела рынка медиа".