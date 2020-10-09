Коболев может стать новым премьер-министром Украины – нардеп Рахманин

Кандидатуру главы правления НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева рассматривают в качестве одного из кандидатов на должность премьер-министра Украины. Об этом в эфире программы "Ну и неделя" на "Громадському радіо" сообщил глава парламентской фракции партии "Голос" Сергей Рахманин.
"Все больше людей говорят, что в ноябре возможна смена премьера и Коболев рассматривается как наиболее реалистичный кандидат на эту должность", – сообщил нардеп.
Коболеву 42 года. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал в украинском подразделении международной консалтинговой группы PricewaterhouseCoopers, является партнером в частной инвестиционно-банковской группе AYA Capital.
С 2002 года работает в НАК "Нафтогаз України". В марте 2014 года был назначен на должность председателя правления компании. В том же году был избран главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафта".
Сейчас премьер-министром Украины является Денис Шмыгаль. Он стал главой правительства в марте этого года.