Коболев может стать новым премьер-министром Украины – нардеп Рахманин

В ноябре в Украине могут сменить главу правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев рассматривается как наиболее реалистичный кандидат на эту должность. Об этом сообщил глава парламентской фракции партии "Голос" Сергей Рахманин.

Кандидатуру главы правления НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева рассматривают в качестве одного из кандидатов на должность премьер-министра Украины. Об этом в эфире программы "Ну и неделя" на "Громадському радіо" сообщил глава парламентской фракции партии "Голос" Сергей Рахманин.

"Все больше людей говорят, что в ноябре возможна смена премьера и Коболев рассматривается как наиболее реалистичный кандидат на эту должность", – сообщил нардеп.

Коболеву 42 года. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал в украинском подразделении международной консалтинговой группы PricewaterhouseCoopers, является партнером в частной инвестиционно-банковской группе AYA Capital.

С 2002 года работает в НАК "Нафтогаз України". В марте 2014 года был назначен на должность председателя правления компании. В том же году был избран главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафта".

Сейчас премьер-министром Украины является Денис Шмыгаль. Он стал главой правительства в марте этого года.