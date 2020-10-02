Глава "Нафтогазу" Коболев заболел COVID-19

Глава правления "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил, что положительный результат теста на коронавирус он получил вчера после того, как прилетел из командировки.

Коболев: Очередной COVID-антирекорд в Украине, и я, к сожалению, часть этой статистики Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Глава правления "Нафтогаз України" Андрей Коболев заболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 2 октября.

По словам Коболева, он переходит на режим самоизоляции.

"Очередной COVID-антирекорд в Украине, и я, к сожалению, часть этой статистики… Чувствую себя хорошо, надеюсь, что нюх не потеряю – ни реальный, ни деловой. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн", – написал глава "Нафтогазу".

Как отметил Коболев, положительный результат теста на коронавирус он получил вчера после того, как прилетел из командировки.

По состоянию на 2 октября в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек, 4261 умер, 96 591 выздоровел.

В Украине третий день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, 30 сентября – 4069, 1 октября – 4633.