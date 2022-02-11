Колесников: Все политики, которые воевали с медиа, заканчивали или плохо, или очень плохо

Колесников заявил, что никто из пяти предыдущих президентов Украины "не позволял себе заниматься закрытием телеканалов" Фото: Борис Колесников / Borys Kolesnikov / Facebook

"Сегодня телеканал "Наш" подвергается нападкам, угрозам и давлению со стороны СНБО. Давайте говорить правду. Главой СНБО является президент Украины, а секретарь Алексей Данилов всего лишь организовывает повестку дня заседаний. Его функция – чисто техническая", – заявил политик.

Он добавил, что никто из пяти предыдущих президентов Украины "не позволял себе заниматься закрытием телеканалов".

"Прослеживается тенденция: многие оппозиционные каналы обвиняются в том, что они якобы публиковали секретные материалы, и за это их надо лишить лицензий. Вы можете себе представить, чтобы в ситуации с утечкой секретной информации от бывшего аналитика АНБ США Эдварда Сноудена американские власти обвинили не его, а Washington Post, CNN или NBS? За такое ведущие американские СМИ сделали бы из силовых ведомств "котлету по-киевски", – считает Колесников.

Он предложил всегда руководствоваться законами и не скатываться к ручному управлению.

"Я хочу напомнить, что все политики, которые воевали с медиа, заканчивали или плохо, или очень плохо. Свобода слова является неприкосновенной. Это – основа демократии!" – заявил Колесников.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 10 февраля назначил внеплановые проверки шести общенациональных телеканалов из-за распространения ими сведений, содержащих государственную тайну. Речь идет об "Украине", "5 канале, "Прямом", "Украине 24", "Эспресо" и "4 канале". Проверки будут проведены с 25-го февраля по 12 марта.

18–19 ноября 2021 года телеканалы показали письмо бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы от 22 июня и отчет начальника специального резерва ГУР МО полковника Юрия Семенюка о проведении спецоперации "Авеню".

Журналистка Янина Соколова 18 ноября 2021 года опубликовала в Facebook документы о подготовке спецоперации под кодовым названием "Авеню" по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер", в частности – о переносе ее финального этапа после решения "высшего военно-политического руководства" Украины.