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Колесников: Все политики, которые воевали с медиа, заканчивали или плохо, или очень плохо

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Колесников заявил, что никто из пяти предыдущих президентов Украины "не позволял себе заниматься закрытием телеканалов"
Колесников заявил, что никто из пяти предыдущих президентов Украины "не позволял себе заниматься закрытием телеканалов"
Фото: Борис Колесников / Borys Kolesnikov / Facebook

Лидер партии "Украина – наш дом" Борис Колесников в эфире телеканала "Прямой" 10 февраля прокомментировал ситуацию, связанную с возможным закрытием канала "Наш". Видео выступления опубликовано на странице Колесникова в Facebook.

"Сегодня телеканал "Наш" подвергается нападкам, угрозам и давлению со стороны СНБО. Давайте говорить правду. Главой СНБО является президент Украины, а секретарь Алексей Данилов всего лишь организовывает повестку дня заседаний. Его функция – чисто техническая", – заявил политик.

Он добавил, что никто из пяти предыдущих президентов Украины "не позволял себе заниматься закрытием телеканалов". 

"Прослеживается тенденция: многие оппозиционные каналы обвиняются в том, что они якобы публиковали секретные материалы, и за это их надо лишить лицензий. Вы можете себе представить, чтобы в ситуации с утечкой секретной информации от бывшего аналитика АНБ США Эдварда Сноудена американские власти обвинили не его, а Washington Post, CNN или NBS? За такое ведущие американские СМИ сделали бы из силовых ведомств "котлету по-киевски", – считает Колесников.

Он предложил всегда руководствоваться законами и не скатываться к ручному управлению.

"Я хочу напомнить, что все политики, которые воевали с медиа, заканчивали или плохо, или очень плохо. Свобода слова является неприкосновенной. Это – основа демократии!" – заявил  Колесников.

https://www.facebook.com/kolesnikovofficial/videos/5104934536289900/

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 10 февраля назначил внеплановые проверки шести общенациональных телеканалов из-за распространения ими сведений, содержащих государственную тайну. Речь идет об "Украине", "5 канале, "Прямом", "Украине 24", "Эспресо" и "4 канале". Проверки будут проведены с 25-го февраля по 12 марта.

18–19 ноября 2021 года телеканалы показали письмо бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы от 22 июня и отчет начальника специального резерва ГУР МО полковника Юрия Семенюка о проведении спецоперации "Авеню". 

Журналистка Янина Соколова 18 ноября 2021 года опубликовала в Facebook документы о подготовке спецоперации под кодовым названием "Авеню" по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер", в частности – о переносе ее финального этапа после решения "высшего военно-политического руководства" Украины.

Контекст:

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, лидер партии "Наши" Евгений Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала "Наш" началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числился отец Евгения Мураева Владимир Мураев, который умер в конце 2020 года. По данным Kharkiv Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика Ольга Мураева. Она также является бенефициаром ООО "Наша Прага" (логотип Maxxi TV), об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.

Служба безопасности Украины готовит документы для наложения санкций на телеканал "Наш". Об этом 27 января 2022 года сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным источников издания, СБУ зафиксировала случаи антиукраинской пропаганды на телеканале и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

Теги: телевидение, Украина, демократия, Борис Колесников, журналисты, документы, Янина Соколова, Прямий, телеканал Наш, Алексей Данилов
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