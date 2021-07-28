Комбинат имени Ильича призвал Шмыгаля ввести запрет на экспорт металлолома

"Угроза вымывания металлолома с внутреннего рынка Украины стала актуальной как никогда за последние пять-шесть лет. Об этом красноречиво свидетельствует статистика: если в первой половине прошлого года из Украины было экспортировано около 17 тыс. т металлолома, то в январе – июне текущего года этот показатель уже составил более 231 тыс. т. Почти 98% этого объема поступает на турецкий рынок, то есть к нашим основным конкурентам на мировом рынке металлопродукции", – заявили на заводе.

Подписанты отметили, что во всем мире правительства защищают внутренних производителей металлопродукции и так же должна поступать и Украина, чтобы не пришлось сокращать объемы производства или закрывать заводы.

"При сохранении текущих темпов экспорта металлолома отечественное производство стали в течение ближайшего года может снизиться минимум на 20%. В то же время падение испытывают и сектора более глубокой обработки металла, и производители готовой продукции в сфере машиностроения, а также смежные к металлургии отрасли: транспорт, энергетика, производство ферросплавов и огнеупоров. Даже если Украина экспортирует 1,5 млн т металлолома по текущим ценам, общее снижение экспортной выручки составит $1,4 млрд. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней могут снизиться более чем на 19 млрд грн в год", – сказано в документе.

На комбинате имени Ильича убеждены, что на ближайшие два-три года нужно остановить вывоз металлолома из страны, это позволит "соблюсти ключевые показатели производственной программы, а также поддерживать целый ряд социально-ориентированных проектов, направленных на улучшение условий жизни и труда работников металлургической отрасли и жителей целых городов".