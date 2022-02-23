Комитет ВР раскритиковал проект об экономическом паспорте как коррупционный и антиконституционный

"Только что комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект президента Украины [Владимира] Зеленского об экономическом паспорте украинца нарушающим Конституцию, содержащим коррупционные риски и не соответствующим антикоррупционному законодательству. К сожалению, мы не успели рассмотреть альтернативные законопроекты потому, что представители монобольшинства в комитете покинули оперативное заседание, что привело к потере кворума", – сообщила Фриз.

Контекст:

1 декабря в ходе выступления на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

"Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей... Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю", – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции "Голос" Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, напомнил нардеп.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать от рентных платежей $10–20 тыс. на свои счета.

6 декабря 2021 года Зеленский внес проект закона в парламент, он зарегистрирован под №6394.

Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики ВР поддержал законопроект 20 января 2022 года, но в повестку дня сессии его не включили.