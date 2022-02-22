"Сверхсложная схема перевода денег из одного кармана в другой". Эксперт объяснила, как экономический паспорт нарастит госдолг Украины

Передачу молодому поколению денег, источником которых являются невосполнимые природные ресурсы, уже несколько десятилетий практикуют крупные страны – экспортеры нефти, пишет автор, но поскольку Украина является импортером энергоресурсов, с этим могут возникнуть проблемы, считает она.

"Дьявол кроется в деталях, а их в предложенном президентом документе немало", – отмечает автор.

Научный редактор VoxUkraine перечислила аргументы, которые уже назвали эксперты, раскритиковавшие президентский законопроект.

"У Украины нет таких избыточных доходов, как у крупных стран – экспортеров нефти. Хотя она и добывает определенные объемы нефти, газа и угля, ей приходится импортировать эти ресурсы. В настоящее время страна импортирует около трети собственного потребления газа и около 70% – нефтепродуктов. Поскольку в 2014 году Россия оккупировала большую часть угледобывающего региона, Украине придется импортировать и уголь. Вместе с тем Украина является чистым экспортером железной руды, железа и стали. Однако с ужесточением экологических норм в этой отрасли придется инвестировать значительные средства в новые технологии, если она хочет остаться на плаву. Это снизит ее способность платить рентные платежи", – сказано в материале.

Также идея предоставлять средства всем 18-летним гражданам противоречит логике таргетированной социальной поддержки, введение которой Украина декларирует последние 25 лет, подчеркнула Сологуб.

"Другими словами, некоторым 18-летним эти деньги вообще не понадобятся, тогда как другие будут нуждаться в гораздо больших суммах. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отмечает, что документ не согласовывается с 24-й статьей Конституции, запрещающей какие-либо виды дискриминации. А бюджетный комитет рекомендует наполнять фонд просто за счет госбюджета, не привязывая к нему рентные платежи", – написала она.

Автор материала убеждена, что если правительство хочет обеспечить будущие поколения лучшим жильем, более качественным образованием или медициной, оно должно изменить регулирование этих отраслей, чтобы способствовать развитию конкуренции, а не просто вкладывать в них больше денег.

"Законопроект не содержит детальных расчетов по поводу того, сколько средств понадобится фонду и сгенерирует ли он достаточно доходов для выплат. Предварительный расчет показывает, что поступлений недостаточно для покрытия ожидаемых платежей. Пояснительная записка содержит всего несколько цифр. Так, фонду понадобится 21,8 млрд грн государственного взноса в 2023 году, а в 2037 там будет 1 832 млрд грн активов. Тогда же начнутся первые выплаты, которые за год составят 191 млрд грн. Каждый 18-летний участник получит по 626 тыс. грн. С учетом дисконтирования 5% в перспективе 15 лет за эти средства можно будет приобрести 10 м2 недвижимости в Киеве или 20–40 м2 в областном центре. Авторы не объясняют упомянутые цифры, но их можно подвергать сомнению. Для такого прогнозирования нужны ожидания размера минимальной зарплаты, процентных ставок и размеры доходов от рентных ставок до 2037 года", – объяснила Сологуб.

Во что будут инвестироваться средства фонда – это ключевой вопрос, считает она.

"Документ предусматривает три вида активов: деньги, гособлигации и другие активы, не запрещенные законодательством. С учетом установленных ограничений можно заключить, что до 80–85% активов фонда будут вкладываться в ОВГЗ. То есть правительство будет не только ежегодно вносить средства в фонд, но и выплачивать проценты из этой суммы. Это увеличит государственный долг и возложит более высокие выплаты по его обслуживанию на будущие поколения, – подчеркивает автор. – ФБП (Фонд будущих поколений. – "ГОРДОН") выглядит как сверхсложная схема перевода денег из одного кармана в другой и с трансакционными затратами в процессе".

Эксперты VoxUkraine подсчитали поступления и расходы фонда, если бы он был создан в 2002 году и начал делать выплаты 18-летним в 2020 году.

"Если предположить, что все это время правительство делало взносы в необходимом размере, административные расходы составляли 0,5% от активов, а 85% чистых активов были инвестированы в ОВГЗ с получением прибыли по средним историческим ставкам, то в 2020 году оно бы накопило 101,3 млрд грн, или 2,4% ВВП. Первые выплаты составляли бы 5,2 млрд грн, или около 13,3 тыс. грн на ребенка 2002 года рождения. В 2021 году – 5,7 млрд грн и 14 тыс. грн соответственно. Ценой этого стал дополнительный госдолг в размере 2,1% ВВП в 2020 году", – сказано в статье.

При этом если бы в 2002 году семья открыла депозит в банке на 1 тыс. грн (2,5 средние зарплаты того периода), то без каких-либо дополнительных взносов до 2020 года она имела бы на счете более 13 тыс. грн.

"Может, лучше развивать финансовую грамотность, чем создавать очередного государственного финансового монстра?" – делает вывод эксперт.