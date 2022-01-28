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Железняк: Законопроект об экономическом паспорте – откровенно коррупционный и антиконституционный

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Ярослав Железняк: Они хотят еще забрать несколько десятков миллиардов и положить их себе в карман под названием очень красивым "Фонд будущих поколений"
Ярослав Железняк: Они хотят еще забрать несколько десятков миллиардов и положить их себе в карман под названием очень красивым – "Фонд будущих поколений"
Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Власти в Украине усиливают налоговое давление на бизнес, чтобы нарастить доходы бюджета, но при этом инициируют внедрение коррупционного проекта об экономическом паспорте, заявил нардеп от "Голоса", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Об этом со ссылкой на его комментарий телеканалу "Украина 24" пишет 28 января "РБК-Украина".

"Законопроект об экономическом паспорте считаю откровенно коррупционным, антиконституционным и, честно говоря, даже вредным для макроэкономической ситуации", – сказал политик.

Нардеп считает, что власть не помогает бизнесу выжить в кризис, а только еще больше усиливает давление.

"Были ли предложены какие-либо поддержки во время коронавируса для предпринимателей? Нет! Что сейчас предлагают для предпринимателей? С 1 января внедрили РРО (регистраторы расчетных операций. – "ГОРДОН"), повысили налоги, увеличили полномочия налоговой. Вот какие три замечательных "шага" (в кавычках) предложила власть", – рассказал Железняк.

Он добавил, что для власти поддержка бизнеса не является приоритетом и миллиарды средств из Фонда будущих поколений будут выведены через коррупционные схемы.

"Все, что я слышу, – это то, что они хотят еще забрать несколько десятков миллиардов и положить их себе в карман под названием очень красивым – "Фонд будущих поколений", – заявил народный депутат.

Контекст:

1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

Президентский законопроект об экономическом паспорте предусматривает отчисление в Фонд будущих поколений с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа. Предполагается, что доля отчисления будет ежегодно повышаться – до 70% ренты на добычу полезных ископаемых в 2030-м и 95% ренты на добычу нефти и газа в 2033-м. Согласно законопроектам, выплаты из фонда можно будет потратить на учебу, покупку личного жилья после вступления в совершеннолетие, а также на лечение тяжелых заболеваний до достижения 18 лет.

Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 млрд грн.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики ВР поддержал законопроект 20 января, но в повестку дня этой сессии его не включили.

Теги: Верховная Рада, налоги, коррупция, бизнес, законопроект, предприниматели, финансы, Ярослав Железняк, экономический паспорт
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