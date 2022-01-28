Железняк: Законопроект об экономическом паспорте – откровенно коррупционный и антиконституционный

Ярослав Железняк: Они хотят еще забрать несколько десятков миллиардов и положить их себе в карман под названием очень красивым – "Фонд будущих поколений" Фото: Ярослав Железняк / Facebook

"Законопроект об экономическом паспорте считаю откровенно коррупционным, антиконституционным и, честно говоря, даже вредным для макроэкономической ситуации", – сказал политик.

Нардеп считает, что власть не помогает бизнесу выжить в кризис, а только еще больше усиливает давление.

"Были ли предложены какие-либо поддержки во время коронавируса для предпринимателей? Нет! Что сейчас предлагают для предпринимателей? С 1 января внедрили РРО (регистраторы расчетных операций. – "ГОРДОН"), повысили налоги, увеличили полномочия налоговой. Вот какие три замечательных "шага" (в кавычках) предложила власть", – рассказал Железняк.

Он добавил, что для власти поддержка бизнеса не является приоритетом и миллиарды средств из Фонда будущих поколений будут выведены через коррупционные схемы.

"Все, что я слышу, – это то, что они хотят еще забрать несколько десятков миллиардов и положить их себе в карман под названием очень красивым – "Фонд будущих поколений", – заявил народный депутат.