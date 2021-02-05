Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина считает, что ситуации, подобные возникающим на недавних акциях протеста в РФ, в Украине случиться бы не могли.

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина считает, что россиян "вряд ли что исправит" и вернет им чувство собственного достоинства. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Кошкина прокомментировала видео, на котором арестованные участники протестов в Москве толкали заглохший автозак, на котором их должны были отвезти из суда в спецприемник.

"Я прямо вижу, как зимой 2013–2014-го избитые "Беркутом" майдановцы сами толкают автозак из-под Печерского суда. Ага, берут и толкают. Чтоб на Лукьяновку поскорее доехать", – иронично написала она.

По мнению Кошкиной, в Украине подобное вообразить невозможно.

"В России – в порядке вещей. К сожалению, их вряд ли что исправит. Не понимаю, что должно еще произойти, чтоб вернуть утраченное чувство собственного достоинства", – подчеркнула она.

Массовые акции протеста в России этой зимой начались после ареста оппозиционера Алексея Навального.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными. По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.

Арестованные участники протестов рассказывают о жестоком обращении в отделениях полиции и СИЗО, переполненных камерах и пытках.