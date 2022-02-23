Кубраков: Порошенко лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок в Украине

"Народный депутат Петр Порошенко лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок в Украине. Вчера все парламентские фракции договорились о том, что на время реальных угроз со стороны России в Украине будет создана Оборонная коалиция, которая будет защищать исключительно украинские интересы. Однако из-за личных предубеждений и интересов некоторых депутатов важные для государства решения блокируются. Сегодня парламентарии должны были проголосовать за решение, которое позволило украинским авиаперевозчикам получить специальные условия от ГП "Украэрорух" и ГП МА "Борисполь". Объем необходимой поддержки – 800 млн грн. Это системный подход государства, стимулирующий рынок и защищающий его от возможных рисков", – подчеркнул министр.

Он добавил, что авиаперевозки – это низкомаржинальный рынок,и именно он попал под сильнейший удар из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

"На фоне гибридной войны авиаперевозки могут остановиться первыми, и не из-за военных угроз. Напомню, совместными действиями правительства, парламента и авиабизнеса в эти недели мы смогли предотвратить кризис авиаперевозок, вызванный колебаниями на рынке страховых услуг. Сейчас страховые премии по воздушным судам, которые используются на территории Украины, увеличены от семи до 12 раз (с $285 в день на одно судно до $3198 в день на судно). Небо открытое, авиасообщение украинских городов с ключевыми городами Европы сохранено. Сейчас нам необходимо действовать так же быстро и системно и предотвратить разорение целой отрасли. К сожалению, сегодня политические интриги взяли верх над здравым смыслом и интересами государства. Мы призываем Верховную Раду прислушаться к нашей позиции, объединиться вокруг современных угроз и защитить интересы государства в непростые времена", – резюмировал Кубраков.