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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МАУ перегнала пять самолетов в Испанию из-за требований страховщиков

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Остальные воздушные суда сохраняются во флоте компании, подчеркнули в МАУ
Остальные воздушные суда сохраняются во флоте компании, подчеркнули в МАУ
Фото: depositphotos.com

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что вынуждена вернуть лизингодателям пять самолетов. Сообщение опубликовала 14 февраля пресс-служба компании.

"В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины", – говорится в сообщении.

Компания по требованию лизингодателей вернула пять самолетов Boeing 737-800, взятых в аренду, в Испанию. Остальные суда, сказано в сообщении, остаются в распоряжении компании.

Кроме этого, два самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград.

Также в МАУ напомнили, что пассажиры могут бесплатно изменить дату вылета при наличии оригинального тарифа, воспользовавшись онлайн-сервисом "Управление бронированием".

Контекст:

13 февраля нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники сообщил, что одна из крупнейших страховых британских компаний разослала уведомления о прекращении с вечера 14 февраля страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. В связи с этим, заявил нардеп, воздушное движение в Украине может быть приостановлено.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал Reuters, что информация о закрытии воздушного пространства – "нонсенс" и "Украина не видит смысла" в таком закрытии.

В Мининфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым. В ведомстве признали, что на рынке страхования есть колебания и из-за этого у некоторых перевозчиков возникли сложности.

Государство объявило о намерении дать финансовые гарантии авиаперевозчикам, бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение на это из госбюджета 16,6 млрд грн.

Теги: самолет, аренда, авиация, МАУ, авиапространство, воздушное пространство, страхование, самолеты, авиаперевозки, авиакомпания
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