МАУ перегнала пять самолетов в Испанию из-за требований страховщиков

"В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины", – говорится в сообщении.

Компания по требованию лизингодателей вернула пять самолетов Boeing 737-800, взятых в аренду, в Испанию. Остальные суда, сказано в сообщении, остаются в распоряжении компании.

Кроме этого, два самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград.

Также в МАУ напомнили, что пассажиры могут бесплатно изменить дату вылета при наличии оригинального тарифа, воспользовавшись онлайн-сервисом "Управление бронированием".