Swiss Air и Austrian Airlines приостановили полеты в Украину

Swiss Air приостановила полеты по своему единственному маршруту в Украину Киев– Цюрих с 21 по 28 февраля. Последний рейс в этом месяце состоялся 20 февраля.

В авиакомпании подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании сообщили avianews.com, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля. 20 февраля Austrian Airlines выполнила специальные рейсы из Киева и Одессы для вывоза пассажиров. Рейсы Вена – Львов авиакомпания продолжит в обычном режиме, отметили в пресс-службе.