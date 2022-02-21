Swiss Air и Austrian Airlines приостановили полеты в Украину

Swiss Air приостановила полеты по своему единственному маршруту в Украину Киев– Цюрих с 21 по 28 февраля. Последний рейс в этом месяце состоялся 20 февраля.
В авиакомпании подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.
Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании сообщили avianews.com, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля. 20 февраля Austrian Airlines выполнила специальные рейсы из Киева и Одессы для вывоза пассажиров. Рейсы Вена – Львов авиакомпания продолжит в обычном режиме, отметили в пресс-службе.
В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину авиакомпания Lufthansa изменила график своих ночных авиарейсов в Киев. С 21 февраля компания полностью приостановила рейс в Украину.
24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.
8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. 12 февраля нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении прекратить полеты в Украину.