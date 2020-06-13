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Кучеренко: Герус со схемой "Золотой ключик" грабит все государственные энергопредприятия

Действия на рынке электроэнергии свидетельствуют о наличии организованной преступной группы во власти, которая курирует энергетическую отрасль, заявил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко и обвинил в организации этой схемы своего коллегу по парламенту из фракции "Слуга народа" Андрея Геруса.

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Алексей Кучеренко: Мне жутко называть цифру дефицита энергетики, но это 50 млрд грн. Это почти весь первый транш МВФ
Алексей Кучеренко: Мне жутко называть цифру дефицита энергетики, но это 50 млрд грн. Это почти весь первый транш МВФ
Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Народный депутат от "Батьківщини", член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко обвинил нардепа от "Слуги народа" и главу этого же комитета Андрея Геруса в том, что тот помощью приближенного к власти окружения организовал преступную схему "Золотой ключик", которая создала дефицит 50 млрд грн на рынке электроэнергии, и грабит государственные энергопредприятия. Об этом Кучеренко написал 13 июня на своей странице в Facebook.

"В период работы связки Ковалив – Герус – Коваленко (Юлия Ковалив была членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сейчас она – замглавы Офиса президента; Дмитрий Коваленко остается членом НКРЭКУ. – "ГОРДОН") условия работы рынка электроэнергии были приведены в такое состояние, что на рынке на сутки вперед 21% продают компании, у которых нет своего ресурса, которые его не импортируют и не производят. То есть они его купили у какого-то государственного производителя дешево (потому что частный неглупый) и продали на бирже с наваром", – заявил Кучеренко.

По его словам, к таким трейдерам принадлежат компания НЭК Александра Притыки, компания "Юнайтед Энерджи" "одного олигарха" (в СМИ ее связывают с Игорем Коломойским) и "Енерджикс", которая перепродавала электроэнергию от КП "Киевтеплоэнерго" в адрес "Укрзалізниці".

"Назовите мне еще одну страну, где половину электроэнергии из той, что попадает на биржу, государственные производители продают сначала прокладкам, а не идут сами на биржу, чтобы продать ее? Кто эти трейдеры – это в основном друзья Геруса, которые преследуют его всю его карьеру во главе комитета", – написал депутат.

Он отметил, что такие действия свидетельствуют о наличии организованной преступной группы во власти, которая курирует энергетическую отрасль.

"Это 100-процентная коррупция. А кто исполнитель всего этого схематоза через создание такой модели грабежа госпредприятий? Это – НКРЭКУ в лице Коваленко. Идеолог – Герус. Покровитель из Офиса президента – Ковалив", – добавил Кучеренко.

Он сообщил, что государственные предприятия "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Гарантированный покупатель" и "Центрэнерго" разворовываются.

"Мне жутко называть цифру дефицита энергетики, но это 50 млрд грн. Это почти весь первый транш МВФ. Шахтеры, о труде и вкладе в ВВП которых ни одного доброго слова никогда не сказал Герус, бастуют с масштабом, который я помню только в 90-х годах", – подчеркнул политик.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1943686712433554&id=100003767320921

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 27 мая сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике.

"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании НЭК Александра Притыки", – перечислил он.

Кучеренко сообщал, что ГП "Оператор рынка" ежемесячно информировал НКРЭКУ, АМКУ, СБУ о признаках злоупотреблений на энергорынке.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Структуры, близкие к бизнесмену, отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент цены – 1741 грн за тонну.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что "Центрэнерго" готовится к приватизации. "Многое говорят о "Центрэнерго". Оно будет готовиться тоже к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", – сказал глава государства.

Теги: коррупция, энергетика, Укрэнерго, Юлия Ковалив, Андрей Герус, Гарантированный покупатель, ГП Оператор рынка, Дмитрий Коваленко
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