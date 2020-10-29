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Кулеба о Будапештском меморандуме: Ни один документ сам по себе не решает проблему безопасности

Лучшей гарантией безопасности Украины являются сильные армия и дипломатия, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя вопрос выполнения требований Будапештского меморандума.

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Кулеба: Я убежден, что лучшие гарантии безопасности Украины это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники
Кулеба: Я убежден, что лучшие гарантии безопасности Украины – это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники
Фото: ЕРА

Ни один документ не может сам по себе решить проблему безопасности Украины. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил 29 октября на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вопрос о Будапештском меморандуме широко обсуждался на последних неделях. Я хочу, чтобы мы в Украине четко понимали, что ни один документ – международный или национальный – сам по себе не решает проблему безопасности Украины. В этом мы убедились в 2014 году. Ситуация намного сложнее. Безопасность Украины является результатом комплекса факторов. Я убежден, что лучшие гарантии безопасности Украины – это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники нашего государства. Из этих четырех элементов и состоит безопасность", – сказал министр. 

Запрос на гарантии безопасности в украинском обществе есть, МИД продолжит активно работать над созданием таких гарантий, добавил он. 

"Вы знаете, что во время последнего визита президента [Владимира Зеленского] в Великобританию шла речь о взаимодействии с этой страной в развитии военно-морского флота [Украины]. Во время визита президента в Турцию шла речь о налаживании сотрудничества в военно-технической сфере... Планируются новые визиты и подписание новых контрактов, способствующих наращиванию сил и гарантий", – добавил Кулеба. 

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

На всеукраинский опрос, который состоялся 25 октября, выносили тему использования Украиной гарантий Будапештского меморандума. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться. 

"Я считаю очень просто: не выполняются – у нас есть право делать, как мы считаем нужным. В этом и есть самостоятельность государства. И в другом случае мы с вами будем не за столом европейских государств или стран мира, а будем постоянно людьми, которые просят "Дайте еще кредит", "Дайте катер", "Дайте нам еще бронежилетов", "Дайте нам маски". Но я не могу смотреть, как мы не проживем то без чего-то, то без кого-то. А можно, чтобы мы были мощной страной? "Зрады" нет, а хочется создать страну, которая будет реальным игроком не только в сельском хозяйстве, но и во всех других направлениях", – говорил он.

Теги: МИД Украины, Вооруженные силы Украины, Будапештский меморандум, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, дипломаты
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