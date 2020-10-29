Кулеба о Будапештском меморандуме: Ни один документ сам по себе не решает проблему безопасности

Ни один документ не может сам по себе решить проблему безопасности Украины. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил 29 октября на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Вопрос о Будапештском меморандуме широко обсуждался на последних неделях. Я хочу, чтобы мы в Украине четко понимали, что ни один документ – международный или национальный – сам по себе не решает проблему безопасности Украины. В этом мы убедились в 2014 году. Ситуация намного сложнее. Безопасность Украины является результатом комплекса факторов. Я убежден, что лучшие гарантии безопасности Украины – это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники нашего государства. Из этих четырех элементов и состоит безопасность", – сказал министр.
Запрос на гарантии безопасности в украинском обществе есть, МИД продолжит активно работать над созданием таких гарантий, добавил он.
"Вы знаете, что во время последнего визита президента [Владимира Зеленского] в Великобританию шла речь о взаимодействии с этой страной в развитии военно-морского флота [Украины]. Во время визита президента в Турцию шла речь о налаживании сотрудничества в военно-технической сфере... Планируются новые визиты и подписание новых контрактов, способствующих наращиванию сил и гарантий", – добавил Кулеба.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
На всеукраинский опрос, который состоялся 25 октября, выносили тему использования Украиной гарантий Будапештского меморандума. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться.
"Я считаю очень просто: не выполняются – у нас есть право делать, как мы считаем нужным. В этом и есть самостоятельность государства. И в другом случае мы с вами будем не за столом европейских государств или стран мира, а будем постоянно людьми, которые просят "Дайте еще кредит", "Дайте катер", "Дайте нам еще бронежилетов", "Дайте нам маски". Но я не могу смотреть, как мы не проживем то без чего-то, то без кого-то. А можно, чтобы мы были мощной страной? "Зрады" нет, а хочется создать страну, которая будет реальным игроком не только в сельском хозяйстве, но и во всех других направлениях", – говорил он.