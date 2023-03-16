Даже 10% успеха от проекта открытого набора послов будет победой – Кулеба о "кадровом голоде" в МИД

В МИД создают открытый механизм, который позволит не только дипломатам, но и людям "снаружи" предложить свою кандидатуру на должность посла Фото: depositphotos.com

Ведущая спросила, какого результата министр ожидает от этого проекта и намерен ли он с помощью открытых конкурсов заполнить 100% пустующих сейчас вакансий.

"Мы делаем все ради победы. Если для этого нужно делать нестандартные революционные шаги, мы будем их делать – и большие, и маленькие", – заявил Кулеба.

По его словам, создание такого механизма – "это просто о равных возможностях" и о превращении закрытой системы в более открытую, о праве каждого попробовать свои силы.

"Мы сейчас на "революционной стадии", первый этап. Я надеюсь, что даже если 10% успешности будет в этом проекте на первой стадии, то это уже будет победа. Потому что мы найдем настоящих эффективных менеджеров, которые сейчас нужны государству. Я сразу могу честно предупредить всех, что отбор будет очень тщательным", – подчеркнул министр.

По мнению главы МИД, то, что каждый будет иметь право принять участие в таком отборе, пойдет на пользу системе и украинской дипломатии.