Даже 10% успеха от проекта открытого набора послов будет победой – Кулеба о "кадровом голоде" в МИД

Ведущая спросила, какого результата министр ожидает от этого проекта и намерен ли он с помощью открытых конкурсов заполнить 100% пустующих сейчас вакансий.
"Мы делаем все ради победы. Если для этого нужно делать нестандартные революционные шаги, мы будем их делать – и большие, и маленькие", – заявил Кулеба.
По его словам, создание такого механизма – "это просто о равных возможностях" и о превращении закрытой системы в более открытую, о праве каждого попробовать свои силы.
"Мы сейчас на "революционной стадии", первый этап. Я надеюсь, что даже если 10% успешности будет в этом проекте на первой стадии, то это уже будет победа. Потому что мы найдем настоящих эффективных менеджеров, которые сейчас нужны государству. Я сразу могу честно предупредить всех, что отбор будет очень тщательным", – подчеркнул министр.
По мнению главы МИД, то, что каждый будет иметь право принять участие в таком отборе, пойдет на пользу системе и украинской дипломатии.
13 марта Кулеба заявил о "кадровом голоде" в его ведомстве, из-за которого в 20 странах, с которыми Украина развивает отношения, нет послов. Он сообщил о создании открытого механизма, который позволит как дипломатам, так и людям "снаружи" предложить свою кандидатуру. На сайте МИД появилась страница "Вакансии".
Кулеба заявил, что уже внес на рассмотрение президента кандидатуры на должности послов в Китае, Индии и Бразилии. Имен он не назвал, но отметил, что туда планируют отправить специалистов "с опытом государственной работы уровня министров и заместителей министров".
По данным LIGA.net и LB.ua, послом Украины в Китае может стать министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, а послом Украины в Казахстане – бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. На должность посла в Индии, по информации LB.ua, хотят назначить заместителя министра обороны Александра Полищука.