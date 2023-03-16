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Даже 10% успеха от проекта открытого набора послов будет победой – Кулеба о "кадровом голоде" в МИД

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В МИД создают открытый механизм, который позволит не только дипломатам, но и людям "снаружи" предложить свою кандидатуру на должность посла
В МИД создают открытый механизм, который позволит не только дипломатам, но и людям "снаружи" предложить свою кандидатуру на должность посла
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что открытый отбор кандидатов на должности послов пойдет на пользу украинской дипломатии, но предупреждает, что отбор будет "очень тщательным". Об этом он заявил 15 марта в эфире марафона, который транслирует канал "Рада".

Ведущая спросила, какого результата министр ожидает от этого проекта и намерен ли он с помощью открытых конкурсов заполнить 100% пустующих сейчас вакансий. 

"Мы делаем все ради победы. Если для этого нужно делать нестандартные революционные шаги, мы будем их делать – и большие, и маленькие", – заявил Кулеба.

По его словам, создание такого механизма – "это просто о равных возможностях" и о превращении закрытой системы в более открытую, о праве каждого попробовать свои силы.

"Мы сейчас на "революционной стадии", первый этап. Я надеюсь, что даже если 10% успешности будет в этом проекте на первой стадии, то это уже будет победа. Потому что мы найдем настоящих эффективных менеджеров, которые сейчас нужны государству. Я сразу могу честно предупредить всех, что отбор будет очень тщательным", – подчеркнул министр.

По мнению главы МИД, то, что каждый будет иметь право принять участие в таком отборе, пойдет на пользу системе и украинской дипломатии.

Контекст:

13 марта Кулеба заявил о "кадровом голоде" в его ведомстве, из-за которого в 20 странах, с которыми Украина развивает отношения, нет послов. Он сообщил о создании открытого механизма, который позволит как дипломатам, так и людям "снаружи" предложить свою кандидатуру. На сайте МИД появилась страница "Вакансии". 

Кулеба заявил, что уже внес на рассмотрение президента кандидатуры на должности послов в Китае, Индии и Бразилии. Имен он не назвал, но отметил, что туда планируют отправить специалистов "с опытом государственной работы уровня министров и заместителей министров". 

По данным LIGA.net и LB.ua, послом Украины в Китае может стать министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, а послом Украины в Казахстане  бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. На должность посла в Индии, по информации LB.ua, хотят назначить заместителя министра обороны Александра Полищука.

Теги: МИД Украины, Дмитрий Кулеба, дипломаты, посольство Украины, посол, послы
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