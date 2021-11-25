Кулеба о топ-чиновниках времен Януковича: Не будет судебных решений – санкции ЕС будут сниматься

Вопрос, в частности, касался бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, о вероятном исключении которого из санкционного списка Евросоюза сообщил 19 ноября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.
"Время истекает, и действительно, в отношении тех фигурантов санкционного списка, в отношении которых нет судебных решений... Они постепенно из него выпадают. Тут дело, знаете, не в моих руках, потому что это задача прежде всего для правоохранительных органов и судов украинских. [...] Ключевое – это судебные решения. Если не будет судебных решений, то, в конце концов, санкции будут сниматься", – сказал дипломат.
Он подчеркнул, что "каждое дело является очень большим, его рассмотрение занимает время", и в условиях украинской судебной системы, "которая нуждается в реформировании, это не однодневное упражнение".
"Но движение вперед в этом направлении происходит, и мы будем работать вместе с правоохранителями для того, чтобы сохранять санкции для этих лиц", – заявил Кулеба.
По его словам, МИД наладил "тесное взаимодействие" с правоохранительными органами по данному вопросу, к нему подключилась в том числе генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Прошлись по всем делам, по всем спискам, увидели, где больше перспектив, где меньше, и сейчас, что называется, колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее", – объяснил Кулеба.
Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их на год в марте 2021 года.
Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.
В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. В 2020 году санкции сняли с Азарова и Ставицкого, в 2021 – с Арбузова и Табачника.
Теперь в списке остаются восемь человек: Янукович с сыном, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Клименко и Курченко.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял в феврале 2021 года, что ЕС может снимать санкции против бывших украинских чиновников, если "санкции сыграли свою роль".