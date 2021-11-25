Кулеба о топ-чиновниках времен Януковича: Не будет судебных решений – санкции ЕС будут сниматься

Вопрос, в частности, касался бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, о вероятном исключении которого из санкционного списка Евросоюза сообщил 19 ноября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Время истекает, и действительно, в отношении тех фигурантов санкционного списка, в отношении которых нет судебных решений... Они постепенно из него выпадают. Тут дело, знаете, не в моих руках, потому что это задача прежде всего для правоохранительных органов и судов украинских. [...] Ключевое – это судебные решения. Если не будет судебных решений, то, в конце концов, санкции будут сниматься", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "каждое дело является очень большим, его рассмотрение занимает время", и в условиях украинской судебной системы, "которая нуждается в реформировании, это не однодневное упражнение".

"Но движение вперед в этом направлении происходит, и мы будем работать вместе с правоохранителями для того, чтобы сохранять санкции для этих лиц", – заявил Кулеба.

По его словам, МИД наладил "тесное взаимодействие" с правоохранительными органами по данному вопросу, к нему подключилась в том числе генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Прошлись по всем делам, по всем спискам, увидели, где больше перспектив, где меньше, и сейчас, что называется, колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее", – объяснил Кулеба.