ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба о топ-чиновниках времен Януковича: Не будет судебных решений – санкции ЕС будут сниматься

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Колесики государственного механизма будут крутиться быстрее
Кулеба: Колесики государственного механизма будут крутиться быстрее
Фото: ЕРА

Из санкционного списка Европейского союза бывшие украинские чиновники времен Виктора Януковича могут быть убраны из-за отсутствия решений украинских судов. Об этом 25 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, который транслировался в Facebook МИД.

Вопрос, в частности, касался бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, о вероятном исключении которого из санкционного списка Евросоюза сообщил 19 ноября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Время истекает, и действительно, в отношении тех фигурантов санкционного списка, в отношении которых нет судебных решений... Они постепенно из него выпадают. Тут дело, знаете, не в моих руках, потому что это задача прежде всего для правоохранительных органов и судов украинских. [...] Ключевое – это судебные решения. Если не будет судебных решений, то, в конце концов, санкции будут сниматься", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "каждое дело является очень большим, его рассмотрение занимает время", и в условиях украинской судебной системы, "которая нуждается в реформировании, это не однодневное упражнение".

"Но движение вперед в этом направлении происходит, и мы будем работать вместе с правоохранителями для того, чтобы сохранять санкции для этих лиц", – заявил Кулеба.

По его словам, МИД наладил "тесное взаимодействие" с правоохранительными органами по данному вопросу, к нему подключилась в том числе генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Прошлись по всем делам, по всем спискам, увидели, где больше перспектив, где меньше, и сейчас, что называется, колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее", – объяснил Кулеба.

Контекст:

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их на год в марте 2021 года

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. В 2020 году санкции сняли с Азарова и Ставицкого, в 2021 – с Арбузова и Табачника

Теперь в списке остаются восемь человек: Янукович с сыном, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Клименко и Курченко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял в феврале 2021 года, что ЕС может снимать санкции против бывших украинских чиновников, если "санкции сыграли свою роль".

Теги: Виктор Янукович, санкции, Александр Клименко, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Европа, чиновники, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В чем встречать Новый год 2022 любому знаку зодиака? Названы цвета, которые принесут удачу и богатство
В чем встречать Новый год 2022 любому знаку зодиака? Названы цвета, которые принесут удачу и богатство
"Я максимально довольна!" Актриса студии "Квартал 95" Сопонару сделала татуировку в необычном месте
"Я максимально довольна!" Актриса студии "Квартал 95" Сопонару сделала татуировку в необычном месте
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео
"Я сама разберусь, что модно, а что красиво". 66-летняя Долина ответила хейтеру на критику ее колготок
"Я сама разберусь, что модно, а что красиво". 66-летняя Долина ответила хейтеру на критику ее колготок
"Ты очень наглая тварь". Созаева прокомментировала заявление Репяховой об уничтожении ее бизнеса
"Ты очень наглая тварь". Созаева прокомментировала заявление Репяховой об уничтожении ее бизнеса
"Почему так сложно сесть на шпагат?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в лосинах показала растяжку
"Почему так сложно сесть на шпагат?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в лосинах показала растяжку
  Танцы и разрезанное авто. Солистка группы Kazka в образе блондинки и певица Roxolana в новом клипе отомстили мужчинам за измены. Видео
  Танцы и разрезанное авто. Солистка группы Kazka в образе блондинки и певица Roxolana в новом клипе отомстили мужчинам за измены. Видео
"Приветики из Мюнхена". Клопотенко рассказал, как приготовить телятину с капустой, картофелем и пивом
"Приветики из Мюнхена". Клопотенко рассказал, как приготовить телятину с капустой, картофелем и пивом
"Меня хотят уничтожить. У меня нет врагов, не считая одного человека". Жена Павлика сообщила о серьезных проблемах в своем бизнесе
"Меня хотят уничтожить. У меня нет врагов, не считая одного человека". Жена Павлика сообщила о серьезных проблемах в своем бизнесе
"Настоящая женщина!" Бадоева снялась в прозрачной одежде и рассказала о своем пристрастии
"Настоящая женщина!" Бадоева снялась в прозрачной одежде и рассказала о своем пристрастии
"Это разозлит многих". Представители "Грэмми" рассказали, почему обвиняемый в насилии Мерилин Мэнсон оказался среди номинантов премии
"Это разозлит многих". Представители "Грэмми" рассказали, почему обвиняемый в насилии Мерилин Мэнсон оказался среди номинантов премии
Tayanna снялась полностью голой
Tayanna снялась полностью голой
"Бабуля отжигает". Мадонна оголила соски, пятую точку и засветила промежность, вызвав этим гнев фанатов
"Бабуля отжигает". Мадонна оголила соски, пятую точку и засветила промежность, вызвав этим гнев фанатов
"У меня челюсть отвисла". "Степан, вы тронули сердечко поп-дивы". Спирс опубликовала в своем Instagram фото украинского кота-блогера
"У меня челюсть отвисла". "Степан, вы тронули сердечко поп-дивы". Спирс опубликовала в своем Instagram фото украинского кота-блогера
"Жаришка пошла", "Слишком секс". Лазарев снялся с рукой между расставленными ногами
"Жаришка пошла", "Слишком секс". Лазарев снялся с рукой между расставленными ногами
Певица Мария Опанасюк из дуэта Аnna Maria во второй раз стала матерью
Певица Мария Опанасюк из дуэта Аnna Maria во второй раз стала матерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (134791)
2
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (92257)
3
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди (85989)
4
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (79866)
5
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (62221)
6
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото (56869)
7
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (54279)
8
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (52541)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS