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Латвия забрала в свой бюджет $30 млн, которые связывают с Иванющенко. Арест сняли, не дождавшись решений из Украины – Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора сообщили, что прокуроры из Латвии предупреждали в 2020 году, что снимут арест с $30 млн, которые связывают с украинским бизнесменом, экс-нардепом от Партии регионов Дмитрием Иванющенко, если в Украине не будет решения суда о конфискации этих средств. Если такое решение появится, Латвия может вернуть Украине деньги, пишет "Украинская правда".

Иванющенко находится в розыске в Украине
Иванющенко находится в розыске в Украине
Фото: lb.ua

Латвия зачислила в свой госбюджет $30 млн, которые следствие связывает с украинским бизнесменом, экс-нардепом от Партии регионов Дмитрием Иванющенко. Об этом в Офисе генпрокурора сообщили в ответ на запрос "Украинской правды"

Там проинформировали, что с 2014-го по 2019 год расследовали уголовное производство о незаконном обогащении и присвоении средств, где Иванющенко был подозреваемым. Параллельно расследование вели в Латвии. 

В 2019 году в Украине производство передали Национальному антикоррупционному бюро. В том же году – в октябре – суд в Латвии конфисковал $30 млн. В Генеральной прокуратуре тогда сообщали, что деньги связаны с бывшими украинскими чиновниками. "Принято решение об их конфискации. Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи", – говорилось в сообщении ведомства. В ГПУ заявляли, что вопрос возвращения активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне.

"Украинская правда" писала, что деньги связаны с Иванющенко, а его адвокат Юрий Колесников отрицал это

В Офисе генпрокурора проинформировали, что в 2020 году латвийские прокуроры предупредили: арест будет действовать до 6 апреля, если до того времени в Украине суды не примут решения о конфискации, Латвия снимет арест и зачислит деньги в свой бюджет. Это и произошло впоследствии. 

В случае, если в Украине суд вынесет решение о конфискации, "оно будет рассмотрено в порядке действующего международного законодательства", сообщила латвийская сторона. Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны взаимно выполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления, отмечает "Украинская правда". 

В Офисе генпрокурора издание заверили, что вместе с Министерством юстиции занимаются "украинско-латвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств украинской стороне".

Источники журналистов рассказали, что деньги были арестованы в эпизоде, который касается незаконного обогащения. И в августе 2019-го, до передачи материалов в НАБУ, его закрыли на основании решения Конституционного Суда Украины, который отменил уголовную ответственность за такое преступление. 

Кроме того, по данным собеседников "Украинской правды", за пять с половиной лет, когда дело было в ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, не проводили, производство было приостановлено.

Иванющенко, известный также как Юра Енакиевский, был депутатом от Партии регионов в Верховной Раде VII созыва. Он считался приближенным к беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Покинул Украину в 2014 году после Революции достоинства. 

В Украине Иванющенко подозревали в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах (речь идет о "киотских деньгах"), а также в организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц (дело одесского рынка "7-й километр").

В апреле 2019 года прокуратура Одесской области вынесла постановления о закрытии двух уголовных производств, в которых фигурировал Иванющенко. 

2 июля того же года стало известно, что Иванющенко снят с розыска в Украине. В полиции пояснили, что это было сделано на основании информации из прокуратуры о закрытии уголовных производств.

5 июля в ГПУ сообщали, что заместитель генпрокурора отменил постановление прокуратуры Одесской области о закрытии уголовных производств против Иванющенко. Экс-депутата снова объявили в розыск.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Латвия, Юрий Иванющенко, КСУ, ГПУ, уголовное производство, незаконное обогащение, Офис генпрокурора
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