Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Лещенко: Признаю, Коломойский так и не стал украинским Кадыровым

По словам бывшего журналиста-расследователя, экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, он “сгустил краски”, когда в 2015 году сказал, что бизнесмен Игорь Коломойский становится похож на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Лещенко: Это были мои эмоциональные мысли в разгар словесного конфликта с Коломойским
Лещенко: Это были мои эмоциональные мысли в разгар словесного конфликта с Коломойским
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Бывший журналист-расследователь, экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что его оценка бизнесмена Игоря Коломойского оказалась ошибочной. Об этом он сказал в интервью "Экономической правде", опубликованном 14 февраля.

"Я хоть и не всегда признаю свои ошибки, но тут готов ее признать. Тут я в каком-то смысле, наверное, да, драматизировал, сгустил краски, и Кадыровым Коломойский не стал. В данном случае свою неправоту признаю. Я гиперболизировал ситуацию. При том злого умысла у меня не было. Это были мои эмоциональные мысли в разгар словесного конфликта с ним, который сопровождался телефонными звонками с какими-то там намеками", – заявил Лещенко.

Так он прокомментировал собственное заявление, сделанное в 2015 году: "Пора называть вещи своими именами: Коломойский и его заместители уже неприкрыто шантажируют киевскую власть. Их задача – получить карт-бланш на управление Днепропетровской областью (на тот момент Коломойский был председателем Днепропетровской ОГА. – "ГОРДОН"), сделать из нее личное феодальное владение, которое они будут контролировать при помощи своих личных армий. И не нужно обижаться – именно так возник Кадыров в Чечне".

По словам Лещенко, к такой оценке его подтолкнули действия людей, "аффилированных с тогдашней днепропетровской властью".

"Это были похищения людей. Тогда минимум двух людей похитили. Один из них, если мне память не изменяет, – Величко, деятель из Днепра, второй – депутат Рудык. Их действительно похищали и там держали. По словам одного из похищенных, их похитители были связаны с первым заместителем Коломойского Геннадием Корбаном. Но, слава богу, обе эти истории закончились освобождением из плена без каких-то физических увечий", – заключил он.

По обвинению в похищении тогдашнего председателя Госкомзема Сергея Рудыка в 2015 году был задержан замглавы Днепропетровской ОГА, соратник Коломойского Геннадий Корбан. Сам Рудык заявлял, что в августе 2015-го во время рабочей поездки в Днепр его похитили и долго держали в подвале областной администрации, требуя назначить своего руководителя в областное управление Госкомзема.

В 2016-м Корбан заключил мировое соглашение с Рудыком и был приговорен к условному сроку.

Директор департамента корпоративных прав и правового обеспечения Днепропетровского горсовета Александр Величко пропал на несколько дней в конце февраля 2015-го. На тот момент и.о. мэра Днепропетровска Максим Романенко заявлял, что чиновник исчез после того, как он поехал в ОГА по требованию Корбана. Спустя несколько дней Величко опубликовал видеобращение, в котором утверждал, что инсценировал похищение.

Теги: Днепропетровск, Рамзан Кадыров, Геннадий Корбан, Сергей Лещенко, Игорь Коломойский, Днепр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS