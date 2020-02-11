Зеленский допустил конфликт с Коломойским из-за обысков на "1+1"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно разделять его отношения с телеканалом "1+1", собственником которого является бизнесмен Игорь Коломойский, и обыски, связанные с прослушкой и монтажом журналистами телеканала разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент Владимир Зеленский заявил, что допускает обострение конфликта с собственником телеканала "1+1" бизнесменом Игорем Коломойским после обысков Службы безопасности Украина, однако считает, что нужно расследовать вопрос о прослушивании и монтаже разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

Отвечая на вопрос о вероятном конфликте, президент сказал: "У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один".

Он напомнил, что с "1+1" у него долгие отношения.

"Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками [народного депутата от "Слуга народа"] Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну будет конфликт, что я могу сделать", – сказал Зеленский.

По его словам, главный вопрос расследования – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выкладывал эту информацию.

"Надо развязать этот узел", – добавил президент.

5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Нардеп от "Слуги народа", бывший ведущий "Грошей" Александр Дубинский утверждал, что спецслужба искала звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал совещание у Гончарука.

На "1+1" заявили, что действия СБУ не имели ничего общего с расследованием преступных действий, а являются попыткой политического давления на независимые СМИ. Медиагруппа призвала президента Владимира Зеленского и ряд других политиков и дипломатов "не допустить посягательства на свободу слова в Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа".

В соцсетях обратили внимание, что опубликованный Дубинским в Telegram файл прослушки Гончарука содержит метаданные, которые указывают на причастность к его появлению Куксина.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записями.