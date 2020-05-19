Луценко: Журналист Гордон вправе брать интервью у кого угодно. Американцы, например, брали интервью у бен Ладена

В том, что в Украине нет механизма заочного суда над такими, как бывший глава российских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин, виноват не журналист Дмитрий Гордон, а депутаты Верховной Рады VIII и IX созывов, считает бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко. Он напомнил, что в США выходило интервью лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Луценко: Если бы у нас был механизм заочного правосудия, мы бы уже год демонстрировали всему миру преступления российского агрессора Фото: Юрій Луценко / Facebook

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон имел полное право интервьюировать бывшего главаря диверсионных сил России на Донбассе Игоря Гиркина (Стрелкова), запись интервью будет приобщена к уголовному производству в отношении боевика, хотя для следствия в нем нет ничего нового. Об этом 19 мая написал в Facebook бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Конечно, журналист Гордон вправе брать интервью у любого. Американцы, например, брали интервью у самого [главы "Аль-Каиды" Усамы] бен Ладена. Вопрос не в факте интервью, а в позиции, тональности, улыбках на слова врага. И именно это делает интервью Гордона с Гиркиным неприемлемым для меня", – пояснил экс-глава ГПУ.

Он напомнил, что Гиркин является фигурантом процесса по делу о крушении рейса MH17, который идет в Нидерландах, а в Украине следствие в уголовном производстве о его террористических преступлениях в ходе агрессивной войны в Донбассе завершено, подозрение бывшему главарю боевиков отправлено в январе 2019 года.

"В том, что в Украине, в отличие от Нидерландов, не начался заочный суд над Гиркиным и другими военными преступниками, над [экс-президентом Виктором] Януковичем и его окружением, которые дали команду расстрелять Майдан, виноват не Гордон, а персонально депутаты конкретных фракций", – убежден Луценко.

Верховная Рада VIII созыва провалила законопроект о заочном осуждении, новый парламент "об этом предпочитает вообще молчать", напомнил бывший генпрокурор.

"Если бы у нас (как в Нидерландах) был механизм in absentia – заочного правосудия – мы бы уже год демонстрировали всему миру преступления российского агрессора", – считает он.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.