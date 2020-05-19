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Луценко: Журналист Гордон вправе брать интервью у кого угодно. Американцы, например, брали интервью у бен Ладена

В том, что в Украине нет механизма заочного суда над такими, как бывший глава российских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин, виноват не журналист Дмитрий Гордон, а депутаты Верховной Рады VIII и IX созывов, считает бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко. Он напомнил, что в США выходило интервью лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

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Луценко: Если бы у нас был механизм заочного правосудия, мы бы уже год демонстрировали всему миру преступления российского агрессора
Луценко: Если бы у нас был механизм заочного правосудия, мы бы уже год демонстрировали всему миру преступления российского агрессора
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон имел полное право интервьюировать бывшего главаря диверсионных сил России на Донбассе Игоря Гиркина (Стрелкова), запись интервью будет приобщена к уголовному производству в отношении боевика, хотя для следствия в нем нет ничего нового. Об этом 19 мая написал в Facebook бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Конечно, журналист Гордон вправе брать интервью у любого. Американцы, например, брали интервью у самого [главы "Аль-Каиды" Усамы] бен Ладена. Вопрос не в факте интервью, а в позиции, тональности, улыбках на слова врага. И именно это делает интервью Гордона с Гиркиным неприемлемым для меня", – пояснил экс-глава ГПУ.

Он напомнил, что Гиркин является фигурантом процесса по делу о крушении рейса MH17, который идет в Нидерландах, а в Украине следствие в уголовном производстве о его террористических преступлениях в ходе агрессивной войны в Донбассе завершено, подозрение бывшему главарю боевиков отправлено в январе 2019 года.

"В том, что в Украине, в отличие от Нидерландов, не начался заочный суд над Гиркиным и другими военными преступниками, над [экс-президентом Виктором] Януковичем и его окружением, которые дали команду расстрелять Майдан, виноват не Гордон, а персонально депутаты конкретных фракций", – убежден Луценко.

Верховная Рада VIII созыва провалила законопроект о заочном осуждении, новый парламент "об этом предпочитает вообще молчать", напомнил бывший генпрокурор.

"Если бы у нас (как в Нидерландах) был механизм in absentia – заочного правосудия – мы бы уже год демонстрировали всему миру преступления российского агрессора", – считает он.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1494483134084190

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Находится под санкциями ЕС и США.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Теги: Верховная Рада, Дмитрий Гордон, Юрий Луценко, Нидерланды, Игорь Гиркин, заочный суд, Усама бен Ладен, война в Украине, интервью
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