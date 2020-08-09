"Лукашенко, уходи!" В Беларуси после закрытия избирательных участков люди вышли на улицы. Видео
9 августа в Беларуси после закрытия избирательных участков на выборах президента люди требовали президента Александра Лукашенко уйти с должности. Видео такого содержания опубликовано на YouTube-канале News 360. "Лукашенко, уходи!" – скандировали протестующие. Согласно результатам экзит-полла, действующий президент избран на очередной срок, за Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей. Силовики начали задерживать людей, которые не успели проголосовать.
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