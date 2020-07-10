Ляшко вел стрим c Тимошенко в Facebook вверх тормашками

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко находятся в командировке в Черниговской области, от которой Ляшко осенью будет баллотироваться в Верховную Раду.

Ляшко: Мы с Юлей забыли прошлые обиды и объединились, чтобы "остановить развал страны" Фото: Олег Ляшко / Facebook

После встречи с избирателями в городе Ичня Черниговской области лидер Радикальной партии Олег Ляшко, находясь за рулем автомобиля, поблагодарил главу партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко за поддержку на выборах, часть трансляции велась вниз головой. Видео опубликовано 9 июля в Facebook.

"Провели чудесную встречу в Ичне. У нас выборы в 208-м округе. Тимошенко продемонстрировала огромную мудрость и доброту своего сердца, когда поддержала меня на этих выборах", – сказал Ляшко.

По его словам, они с лидером "Батьківщини" забыли прошлые обиды и объединились, чтобы "остановить развал страны".

На второй минуте записи Ляшко задал Тимошенко вопрос о ее впечатлениях от поездки и передал ей телефон, чтобы лучше было видно коллегу. Примерно минуту запись велась вверх тормашками. Тимошенко за это время успела рассказать, что жители Ични крайне недовольны медреформой.

Помощники Тимошенко и Ляшко подсказали, что трансляция ведется в перевернутом режиме, и запись отладили.

5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы в 208-м округе на 25 октября. Довыборы проводятся в связи с гибелью нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

О намерении баллотироваться по этому округу заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко (он побеждал в 208-м округе на выборах в Раду в 2012 году). Его кандидатуру поддержит лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко.