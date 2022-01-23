Минкультуры Украины исключило из черного списка в 2021 году 55 человек

В Минкультуры рассказали о работе с черным списком деятелей культуры Фото: wikiwand.com

Отмечается, что, в частности, в июне 2021 года на основании обращения СБУ Минкультуры исключило из этого перечня российского певца Филиппа Киркорова.

Также на основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Минкультуры признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в связи с чем из перечня исключили участников российского фильма "Солнцепек".

Известно, что в ноябре из перечня убрали фамилию украинского актера Валентина Томусяка, которого внесли в список по ошибке – за якобы участие в фильме "Солнцепек", к которому он на самом деле не имел отношения.