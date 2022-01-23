ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Минкультуры Украины исключило из черного списка в 2021 году 55 человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Минкультуры рассказали о работе с черным списком деятелей культуры
В Минкультуры рассказали о работе с черным списком деятелей культуры
Фото: wikiwand.com

В 2021 году в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, было по представлению СБУ внесено 103 человека, исключено – 55. Об этом сообщило 21 января Министерство культуры и информационной политики Украины в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что, в частности, в июне 2021 года на основании обращения СБУ Минкультуры исключило из этого перечня российского певца Филиппа Киркорова.

Также на основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Минкультуры признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в связи с чем из перечня исключили участников российского фильма "Солнцепек".

Известно, что в ноябре из перечня убрали фамилию украинского актера Валентина Томусяка, которого внесли в список по ошибке – за якобы участие в фильме "Солнцепек", к которому он на самом деле не имел отношения.

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

Перечень составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в перечне 208 фамилий (и 207 человек, так как российский рэпер Morgenshtern был внесен в список дважды – под обеими своими фамилиями).

Теги: телевидение, СБУ, Минкульт, российская агрессия, актер, черный список, безопасность, Министерство культуры и информационной политики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница". 127-килограмовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео
"У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница". 127-килограмовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео
"Как сестры". Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах
"Как сестры". Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах
"Аня, где сиськи?", "Как будто подмышки волосатые". Maruv на камеру засветила голую грудь в декольте
"Аня, где сиськи?", "Как будто подмышки волосатые". Maruv на камеру засветила голую грудь в декольте
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане
"Ничего естественного. Все Photoshop". 45-летний Галкин оправдался за обработку фото в соцсети
"Ничего естественного. Все – Photoshop". 45-летний Галкин оправдался за обработку фото в соцсети
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде
63-летняя Мадонна сходила на свидание с 27-летним бойфрендом. В сети обнародованы фото
63-летняя Мадонна сходила на свидание с 27-летним бойфрендом. В сети обнародованы фото
"Теперь понятно, на кого дочь похожа". Анита Луценко впервые показала в Instagram лицо своего мужа
"Теперь понятно, на кого дочь похожа". Анита Луценко впервые показала в Instagram лицо своего мужа
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам
"Маммопластика, ринопластика и свадьба". Жена Виктора Павлика поделилась планами на 2022 год
"Маммопластика, ринопластика и свадьба". Жена Виктора Павлика поделилась планами на 2022 год
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски
Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, "откуда у нее грудь"
Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, "откуда у нее грудь"
Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания
Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания
Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес
Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (215441)
2
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (184836)
3
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (132077)
4
"Я как-то без сисек проживу". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере (107519)
5
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи (83084)
6
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка (81768)
7
"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени (65843)
8
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность (54186)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS