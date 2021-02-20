"На мертвого легко повесить всех собак". Антоненко заявил о возможной угрозе физического устранения

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета ветеран АТО Андрей Антоненко прислал письмо, в котором сообщил, что с него сняли определенные внутренние ограничения. Антоненко считает, что это может быть "выходкой МВД" для его возможного устранения.

Ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил об угрозе физического устранения. Соответствующее письмо от него опубликовала правозащитная организация "Правотворец" в Facebook.

"Позавчера после визита в Офис генпрокурора и брифинга нардепов от "Европейской солидарности" и "Голоса" под этим же офисом с меня сняли определенные внутренние ограничения по условиям пребывания в заключении", – сообщил он.

По словам Антоненко, он видит в этих действиях как положительную, так и негативную сторону. С положительной – он хочет верить, что это первый шаг к справедливости, а именно к освобождению.

"И второй – это очередная выходка того же режима МВД относительно возможного моего устранения физически. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак! Итак. Я официально сообщаю, что у меня нет ни врагов, ни конфликтов в СИЗО. Я не употребляю ни алкоголя, ни наркотиков (никаких). Я слежу за здоровьем, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом", – сообщил он.

Также Антоненко добавил, что не собирается сводить счеты с жизнью, поскольку уверен в своей победе.

17 декабря 2020 года защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатайство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу. В январе адвокат Дмитрий Круговой просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство, так как его жена заболела и их общих детей не с кем оставить, но суд отклонил и это ходатайство.