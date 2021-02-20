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"На мертвого легко повесить всех собак". Антоненко заявил о возможной угрозе физического устранения

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета ветеран АТО Андрей Антоненко прислал письмо, в котором сообщил, что с него сняли определенные внутренние ограничения. Антоненко считает, что это может быть "выходкой МВД" для его возможного устранения.

Также Антоненко заявил, что не собирается сводить счеты с жизнью
Также Антоненко заявил, что не собирается сводить счеты с жизнью
Фото: EPA

Ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил об угрозе физического устранения. Соответствующее письмо от него опубликовала правозащитная организация "Правотворец" в Facebook.

"Позавчера после визита в Офис генпрокурора и брифинга нардепов от "Европейской солидарности" и "Голоса" под этим же офисом с меня сняли определенные внутренние ограничения по условиям пребывания в заключении", – сообщил он.

По словам Антоненко, он видит в этих действиях как положительную, так и негативную сторону. С положительной – он хочет верить, что это первый шаг к справедливости, а именно к освобождению.

"И второй – это очередная выходка того же режима МВД относительно возможного моего устранения физически. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак! Итак. Я официально сообщаю, что у меня нет ни врагов, ни конфликтов в СИЗО. Я не употребляю ни алкоголя, ни наркотиков (никаких). Я слежу за здоровьем, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом", – сообщил он.

Также Антоненко добавил, что не собирается сводить счеты с жизнью, поскольку уверен в своей победе.

https://www.facebook.com/Pravotvorets/posts/152526676696294

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Антоненко, Дугарь, а также Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко продолжает находиться под стражей. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

17 декабря 2020 года защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатайство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу. В январе адвокат Дмитрий Круговой просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство, так как его жена заболела и их общих детей не с кем оставить, но суд отклонил и это ходатайство.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, Андрей Антоненко
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