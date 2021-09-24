На выездном совещании нардепы от "Слуги народа" могут заслушать кандидатов в министры – Кравчук

Проезд и проживание в месте, где пройдет совещание, депутаты будут оплачивать самостоятельно Фото: sluga-narodu.com

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Рады, сообщает "Цензор.НЕТ".

Кравчук отметила, что это будет совещание фракции с президентом, представителями Офиса президента и членами Кабмина. По словам нардепа, будут подведены итоги проделанной работы и намечены планы на будущее.

Она подчеркнула, что депутаты "в рамках антикоррупционного законодательства" будут самостоятельно оплачивать проезд к месту события и проживание в отеле.