На выездном совещании нардепы от "Слуги народа" могут заслушать кандидатов в министры – Кравчук

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Рады, сообщает "Цензор.НЕТ".
Кравчук отметила, что это будет совещание фракции с президентом, представителями Офиса президента и членами Кабмина. По словам нардепа, будут подведены итоги проделанной работы и намечены планы на будущее.
Она подчеркнула, что депутаты "в рамках антикоррупционного законодательства" будут самостоятельно оплачивать проезд к месту события и проживание в отеле.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала 21 сентября, что президент Владимир Зеленский планирует провести встречу с нардепами от фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области. Издание отмечало, что на встрече "будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".
Спикер фракции Юлия Палийчук подтвердила эту информацию. "Это будет не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание", – подчеркнула она. Спикер добавила, что место, где состоится встреча, еще определяют, но, возможно, это будет "одна из областей на западе Украины".
Позднее первый замглавы фракции, глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что на совещание пригласят генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. На совещании нардепы планируют обсудить, "что дальше делать, по каким реформам ускоряться, как интегрировать в стратегическую программу такие вещи, как программа действий правительства".
По словам Корниенко, место, где именно будет проходить встреча, еще не определено, однако "рассматриваются отели Трускавца", потому что в Украине мало мест, где можно было бы расселить около 300 человек.