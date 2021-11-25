Начальник ГУР Минобороны Украины в США: Путин играет на противоречиях между странами, противостоять этому можно только взаимодействием

"Без независимого и устойчивого Украинского государства не будет надежной среды безопасности не только на восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно только взаимодействием", – подчеркнул Буданов.
Он отметил, что американо-украинское сотрудничество в секторе безопасности и обороны, в том числе и военной разведки, вышло на качественно новый уровень.
"Тот уровень военно-технического сотрудничества, который демонстрируют Украина и США, укрепляет безопасность восточноевропейского пространства и является не менее важным, чем другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новейшим гибридным вызовам, в том числе и со стороны правящего режима России", – сказал Буданов.
В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.
В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".
Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, четвертая – 14 ноября.
Кроме того, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.