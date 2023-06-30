"Начинается очень принципиальный период". Зеленский провел несколько совещаний по внутренней и внешней политике

По его словам, они касались как "внутреннего контекста в нашем государстве", так и "международных мероприятий".
"Начинается очень принципиальный период внешней политики. Это работа ради расширения мира через расширение наших возможностей безопасности, наших альянсов и сотрудничества. Следующие недели будут очень активными, и позиции нашего государства четко определены, все наши чиновники знают, что делать", – подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что также провел сегодня заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором рассмотрели снабжение боеприпасами для артиллерии и усиление северного направления, "чтобы гарантировать спокойствие".