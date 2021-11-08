Наибольшая ответственность за "скрутки" лежит на министре финансов Марченко – СМИ

"Схемы "скруток" налога на добавленную стоимость, за которые преследуют экс-первого вице-премьера и бывшего министра экономики Алексея Любченко, невозможны без вовлечения чиновников на уровне как налоговых органов, так и Министерства финансов, которое отвечает непосредственно за наполнение бюджета и формирование его расходов. Поэтому один из вопросов, который сегодня активно обсуждают в кулуарах Кабмина – роль министра финансов Сергея Марченко и ряда других высокопоставленных чиновников", – пишет журналист.

Он отметил, что на "скрутки" как одну из причин, почему министру пора покинуть свой пост, писали народные депутаты в пояснительной записке к проекту постановления об увольнении Марченко в апреле этого года. Тогда депутаты отмечали, что сумма только взяток коррумпированным чиновникам Государственной налоговой службы составила порядка 135 млн гривен. Авторы проекта постановления считают, что раз ГНС напрямую подчиняется Минфину, то за "скрутки" или отсутствие борьбы с ними должен нести ответственность лично министр.

"Однако от него так ни разу и не последовало никаких пояснений на эту тему, что дало депутатам повод обвинить чиновника в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Назначения Марченко на пост министра и Алексея Любченко – исполняющим обязанности руководителя Госналоговой службы – произошли почти одновременно в разгар пандемического кризиса. Отсутствие каких-либо публичных конфликтов может свидетельствовать лишь о слаженной работе двух ведомств – как официальной, так и неофициальной", – считает Хищенко.

Несмотря на заявления министра о том, что он борется с этой схемой, в течение пребывания Любченко на посту главы ГНС, а также уже когда он стал первым вице-премьером, а налоговую возглавил его заместитель Евгений Олейников, "скрутки" не только не сокращались, но и нарастали.

"Общая сумма потерь бюджета за это время составила порядка 40 млрд грн. За счет чего же тогда Минфин показывал дополнительные миллиарды доходов? Секрет прост – и о нем также писали авторы постановления об увольнении министра весной 2021 года: Минфин регулярно занижает прогнозные показатели доходов бюджета, недобирает планы по внешним и внутренним заимствованиям, таким образом держа экономику на "сухом пайке" и не финансируя все необходимые затраты и проекты развития. Хотя в кризис именно наращивание государственных расходов и увеличение дефицита бюджета могло бы дать ускорение для экономики, поддержав ее на плаву в непростое время. Так, расчетные прогнозы ВВП на 2021 год составляли около 4,9 трлн гривен, в то время как Минфин верстал бюджет по показателю 4,3 трлн гривен. Всего 600 млрд гривен разницы в прогнозах – и уже образовывается "люфт" на 100–150 млрд гривен доходов бюджета", – объяснил журналист.

Такой зазор позволяет не предпринимать никаких реальных действий ни по детенизации, ни по борьбе со "скрутками" НДС либо фиктивным его возмещением, ни по другим проблемным участкам работы, считает он.

"Примечательно, что министерство все устраивало не только в Любченко, но и в Евгении Олейникове, который выиграл формальный конкурс Кабмина на пост главы ГНС. Марченко называл команду налоговой "одной из самых профессиональных команд". Хотя эксперты прямо заявляли, что конкурс был фиктивным, а кандидатуру отбирали по принципу лояльности лично министру. Судя по тому, что обыски по делу о "скрутках" проводились НАБУ и СБУ не только в офисе ГНС, но и в доме у самого Олейникова, а также в доме его матери, а на фотографиях с этих обысков силовики опубликовали целые сумки с пачками долларов, сфера "профессионализма" команды ГНС вызывает определенные вопросы", – заявил Хищенко в статье.

Он напомнил, что сразу после увольнения Любченко с поста первого вице-премьера в СБУ заявили, что по предварительной информации, схема скруток заключалась в покрывании мошенников, недоплачивавших налоги, и провели ряд обысков по всей стране.

"Журналисты также неоднократно отмечали, что в "скрутках", которые мог покрывать Любченко, были заинтересованы группы контрабандистов, например, одиозный Илья Павлюк (его представители в парламенте Андрей Холодов и Артем Культенко всячески блокировали отставку Любченко), а также Василий Костюк, Вячеслав Стрелковский, Андрей Бобогло и другие. Кроме того, в материалах журналистов также фигурировали директор департамента управления рисками Антон Чиж и помощник Любченко, экс-глава фискальной службы и Фонда госимущества Игорь Белоус. Однако наибольшая ответственность за происходящее, безусловно, лежит на министре финансов Сергее Марченко, который пока не покинул свой пост. Поэтому правоохранительным органам, расследующим уголовные производства в отношении Любченко и Олейникова, стоит обратить внимание и на его роль в масштабной схеме, которая обошлась налогоплательщикам как минимум в 40 млрд гривен за последние полтора года", – подытожил автор публикации.