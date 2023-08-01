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ПОЛИТИКА

Нардеп Гончаренко написал, что Резникова назначат послом в Великобритании. В МИД Украины попросили его не спекулировать на этой теме

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В МИД Украины не внесли ясность в вопрос, может ли Резников стать послом Украины в Великобритании
В МИД Украины не внесли ясность в вопрос, может ли Резников стать послом Украины в Великобритании
Фото: EPA

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил 1 августа в Telegram, что действующий министр обороны Украины Алексей Резников может быть назначен послом Украины в Великобритании.

По информации нардепа, в Офисе президента Украины (ОП) якобы "уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны".

"Еще после яиц по 17 грн были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него [главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла] Буданова. В то же время Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он хотел перейти в Министерство юстиции", – утверждает Гончаренко.

Он добавил, что после увольнения Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании в Офисе президента решили "по своей новой традиции" отправить послом не профессионального дипломата, а министра.

"ОП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. И получили одобрительный ответ", – заявил нардеп.

Гончаренко не уточнил, из каких источников он получил информацию о вероятном назначении Резникова послом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина" 1 августа призвал народных депутатов Украины не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики и не спекулировать на этой теме.

"Решение о назначении послов Украины принимает президент [Владимир Зеленский] по итогам обсуждения с министром иностранных дел [Дмитрием Кулебой]", – пояснил спикер МИД Украины.

Он подчеркнул, что "рассмотрение соответствующих кандидатур продолжается", не указав, есть ли среди них Резников.

"В то же время призываем украинских народных депутатов, в частности Алексея Гончаренко, не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку эта тематика не относится к их профессиональной компетенции", – подытожил Николенко.

Контекст:

Пристайко был уволен через неделю после того, как раскритиковал слова Зеленского. 13 июля дипломат назвал нездоровым сарказмом слова Зеленского в адрес Уоллеса (британский министр говорил, что Великобритания и ее союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности, а Зеленский ответил, что не знает, как еще Украине нужно выражать благодарность, "можем утром просыпаться и благодарить министра лично").

Указ об увольнении посла президент Украины подписал 21 июля. О причинах решения глава государства не сообщал.

Пристайко работает в структуре Министерства иностранных дел Украины с середины 1990-х годов. Он, в частности, был послом Украины в Канаде с 2012-го по 2014 год, а после Революции достоинства руководил аппаратом МИД Украины на посту замминистра иностранных дел (2014–2017). В 2017 году Пристайко возглавил миссию Украины при НАТО.

Уже при президентстве Зеленского Пристайко с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020-го был министром иностранных дел Украины, с 4 марта по 4 июня – вице-премьером по евроинтеграции.

Послом Украины в Лондоне Зеленский назначил его 20 июля 2020 года. 

Теги: Великобритания, МИД Украины, Алексей Гончаренко, Алексей Резников, Вадим Пристайко, Олег Николенко, Офис президента Украины
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