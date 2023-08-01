Нардеп Гончаренко написал, что Резникова назначат послом в Великобритании. В МИД Украины попросили его не спекулировать на этой теме

В МИД Украины не внесли ясность в вопрос, может ли Резников стать послом Украины в Великобритании Фото: EPA

По информации нардепа, в Офисе президента Украины (ОП) якобы "уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны".

"Еще после яиц по 17 грн были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него [главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла] Буданова. В то же время Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он хотел перейти в Министерство юстиции", – утверждает Гончаренко.

Он добавил, что после увольнения Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании в Офисе президента решили "по своей новой традиции" отправить послом не профессионального дипломата, а министра.

"ОП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. И получили одобрительный ответ", – заявил нардеп.

Гончаренко не уточнил, из каких источников он получил информацию о вероятном назначении Резникова послом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина" 1 августа призвал народных депутатов Украины не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики и не спекулировать на этой теме.

"Решение о назначении послов Украины принимает президент [Владимир Зеленский] по итогам обсуждения с министром иностранных дел [Дмитрием Кулебой]", – пояснил спикер МИД Украины.

Он подчеркнул, что "рассмотрение соответствующих кандидатур продолжается", не указав, есть ли среди них Резников.

"В то же время призываем украинских народных депутатов, в частности Алексея Гончаренко, не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку эта тематика не относится к их профессиональной компетенции", – подытожил Николенко.