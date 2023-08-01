Нардеп Холодов, которого исключили из партии "Слуга народа", пояснил, почему слагает депутатский мандат

Холодов не объяснил, почему ранее не сообщил руководству фракции "Слуга народа" о причинах своего отсутствия на заседаниях Рады Фото: Андрій Холодов Народний депутат України / Facebook

"В дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады", – написал Холодов.

При этом он не объяснил, почему ранее не сообщил руководству фракции о причинах своего отсутствия.

Холодов в обращении призвал нардепов фракции поддержать его заявление о сложении полномочий нардепа.

СМИ сообщали, что Холодов покинул Украину в январе этого года и не возвращался. По данным проекта "Схемы" ("Радіо Свобода"), нардеп с семьей живет на Кипре, где имеет недвижимость у побережья в городе Лимасол. Также журналисты выяснили, что за границей семья Холодова строит бизнес. С января Холодов также не участвовал в голосованиях парламента, но дистанционно посещает заседания комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, отмечается в материале.

Холодов написал заявление о сложении полномочий нардепа после выхода расследования СМИ. Спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал, что его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.