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Нардеп Холодов, которого исключили из партии "Слуга народа", пояснил, почему слагает депутатский мандат

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Холодов не объяснил, почему ранее не сообщил руководству фракции "Слуга народа" о причинах своего отсутствия на заседаниях Рады
Холодов не объяснил, почему ранее не сообщил руководству фракции "Слуга народа" о причинах своего отсутствия на заседаниях Рады
Фото: Андрій Холодов Народний депутат України / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов, который написал заявлении о сложении депутатских полномочий, направил фракции обращение, в котором пояснил, что у него больные жена и ребенок и он не может совмещать их лечение с посещением заседаний Верховной Рады. Текст обращения 1 августа опубликовала в Telegram спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"В дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады", – написал Холодов.

При этом он не объяснил, почему ранее не сообщил руководству фракции о причинах своего отсутствия.

Холодов в обращении призвал нардепов фракции поддержать его заявление о сложении полномочий нардепа.

СМИ сообщали, что Холодов покинул Украину в январе этого года и не возвращался. По данным проекта "Схемы" ("Радіо Свобода"), нардеп с семьей живет на Кипре, где имеет недвижимость у побережья в городе Лимасол. Также журналисты выяснили, что за границей семья Холодова строит бизнес. С января Холодов также не участвовал в голосованиях парламента, но дистанционно посещает заседания комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, отмечается в материале.

Холодов написал заявление о сложении полномочий нардепа после выхода расследования СМИ. Спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал, что его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Контекст:

Это второй случай за последнюю неделю, когда нардеп от "Слуги народа" написал заявлении о сложении полномочий.

25 июля Стефанчук сообщил, что сложить мандат решил Юрий Аристов, который в середине июля отдыхал на Мальдивах. 27 июля Рада поддержала проект постановления о прекращение депутатских полномочий Аристова.

На фоне скандала вокруг уже бывшего народного депутата Аристова президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если кто из чиновников или депутатов хочет отдохнуть от работы на государство, то "государство от таких лиц тоже отдохнет". Намерение чиновников или народных депутатов уехать куда-то за границу следует "проверять до секунды", считает президент.

31 июля глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Холодова исключили из политсилы.

Теги: Украина, лечение, парламент, мандат, семья, ребенок, Слуга народа, Андрей Холодов, обращение, жена, нардеп, Юлия Палийчук
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