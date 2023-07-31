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Нардепа Холодова исключили из партии "Слуга народа"

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По данным СМИ, Холодов не живет в Украине уже полгода
По данным СМИ, Холодов не живет в Украине уже полгода
Фото: пресс-служба Андрея Холодова (архив)

Народного депутата Андрея Холодова, который после скандала, связанного с его отъездом за границу, подал заявление о сложении мандата, исключили из партии "Слуга народа". Об этом 31 июля сообщила в Facebook глава политсилы Елена Шуляк.

"Как председатель партии "Слуга народа" подписала распоряжение об исключении его из партии",  написала Шуляк.

Она подчеркнула, что "люди, которые не в состоянии защищать интересы государства и его граждан, не должны просто ожидать наказания", а должны самостоятельно слагать полномочия. Шуляк призвала "всех, кто нивелирует ценности страны, оставить мандаты и освободить места для тех, кто хочет и будет работать".

https://www.facebook.com/el.shuliak/posts/pfbid02ybqBQ5qtiRwGYrNyLJ9XSGEUX1jXqkT6iXabmo6ecP8QQ4dX1sNUsRzrQGcXnKEFl

СМИ сообщали, что Холодов покинул Украину в январе этого года и не возвращался. По данным проекта "Схемы" ("Радіо Свобода"), нардеп с семьей живет на Кипре, где имеет недвижимость у побережья в городе Лимасол. Также журналисты выяснили, что за границей семья Холодова строит бизнес. С января Холодов также не участвовал в голосованиях парламента, но дистанционно посещает заседания комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, отмечается в материале. 

После выхода расследования в Раду поступило заявление Холодова о сложении им полномочий нардепа, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании, сообщил 31 июля спикер Рады Руслан Стефанчук. 

Контекст:

Это второй случай за последнюю неделю, когда нардеп от "Слуги народа" написал заявлении о сложении полномочий.

25 июля Стефанчук сообщил, что сложить мандат решил Юрий Аристов, который в середине июля отдыхал на Мальдивах. 27 июля Рада поддержала проект постановления о прекращение депутатских полномочий Аристова.

На фоне скандала вокруг уже бывшего народного депутата Аристова президент Владимир Зеленский заявил, что если кто из чиновников или депутатов хочет отдохнуть от работы на государство, то "государство от таких лиц тоже отдохнет". Намерение чиновников или народных депутатов уехать куда-то за границу следует "проверять до секунды", считает президент.

Теги: народные депутаты, Слуга народа, Андрей Холодов, Елена Шуляк
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