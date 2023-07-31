Нардепа Холодова исключили из партии "Слуга народа"

По данным СМИ, Холодов не живет в Украине уже полгода Фото: пресс-служба Андрея Холодова (архив)

"Как председатель партии "Слуга народа" подписала распоряжение об исключении его из партии", – написала Шуляк.

Она подчеркнула, что "люди, которые не в состоянии защищать интересы государства и его граждан, не должны просто ожидать наказания", а должны самостоятельно слагать полномочия. Шуляк призвала "всех, кто нивелирует ценности страны, оставить мандаты и освободить места для тех, кто хочет и будет работать".

СМИ сообщали, что Холодов покинул Украину в январе этого года и не возвращался. По данным проекта "Схемы" ("Радіо Свобода"), нардеп с семьей живет на Кипре, где имеет недвижимость у побережья в городе Лимасол. Также журналисты выяснили, что за границей семья Холодова строит бизнес. С января Холодов также не участвовал в голосованиях парламента, но дистанционно посещает заседания комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, отмечается в материале.

После выхода расследования в Раду поступило заявление Холодова о сложении им полномочий нардепа, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании, сообщил 31 июля спикер Рады Руслан Стефанчук.