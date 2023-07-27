"Потеряли связь с реальностью". СМИ пишут, что Офис президента Украины заблокировал нардепам и чиновникам выезд из страны

26 июля народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что на пограничные посты Украины пришло указание о запрете на выезд для всех чиновников и депутатов за границу и разрешение на выезд якобы дает лично глава ОП Андрей Ермак.

Собеседник "Бабеля" утверждает, что "планируется доработать законодательство, регулирующее командировку", и "запретить выезд в отпуска".

"То есть разрешение дадут либо в случае командировки, либо в случае волонтерской деятельности. Собеседник добавил, что ограничения в основном касаются нардепов "Слуги народа". При этом он не подтвердил и не опроверг прямого запрета на выезд и поименных списков на пунктах пропуска", – пишет издание.

Источник "Украинской правды" объяснил, что блокирование выезда за границу произошло потому, что некоторые депутаты и чиновники "потеряли связь с реальностью".

"Чтобы не было такого, что командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще неделю задерживаются. Сейчас будет доработано постановление, которое регулирует эти командировки и отпуска за рубежом в отношении военных тоже. Есть мнения о том, что особо скандальные люди, после того как потеряют мандат, могли бы получить повестки и пойти повоевать", – объяснило издание.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил изданию "ГОРДОН", что "меры пограничного контроля проходят и далее будут проходить в соответствии с нормами действующего законодательства и правилами, установленными на период действия военного положения и прописанными в постановлении КМУ №57".

Согласно постановлению КМУ №57, представители ОП, чиновники, народные депутаты Украины имеют право покидать страну, если у них есть распоряжение о командировке.

Информация о блокировании выезда за границу появилась на фоне скандала вокруг нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова. 24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. 25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат. 27 июля Аристова лишили мандата нардепа.