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"Потеряли связь с реальностью". СМИ пишут, что Офис президента Украины заблокировал нардепам и чиновникам выезд из страны

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В Госпогранслужбе отметили, что действуют по законодательству
В Госпогранслужбе отметили, что действуют по законодательству
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Источники "Бабеля" и "Украинской правды" в Офисе президента Украины подтвердили 27 июля, что в связи с рядом скандалов депутатам и чиновникам заблокировали выезд за пределы Украины и теперь разрешают выезжать в индивидуальном порядке.

26 июля народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что на пограничные посты Украины пришло указание о запрете на выезд для всех чиновников и депутатов за границу и разрешение на выезд якобы дает лично глава ОП Андрей Ермак.

Собеседник "Бабеля" утверждает, что "планируется доработать законодательство, регулирующее командировку", и "запретить выезд в отпуска".

"То есть разрешение дадут либо в случае командировки, либо в случае волонтерской деятельности. Собеседник добавил, что ограничения в основном касаются нардепов "Слуги народа". При этом он не подтвердил и не опроверг прямого запрета на выезд и поименных списков на пунктах пропуска", – пишет издание.

Источник "Украинской правды" объяснил, что блокирование выезда за границу произошло потому, что некоторые депутаты и чиновники "потеряли связь с реальностью".

"Чтобы не было такого, что командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще неделю задерживаются. Сейчас будет доработано постановление, которое регулирует эти командировки и отпуска за рубежом в отношении военных тоже. Есть мнения о том, что особо скандальные люди, после того как потеряют мандат, могли бы получить повестки и пойти повоевать", – объяснило издание.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил изданию "ГОРДОН", что "меры пограничного контроля проходят и далее будут проходить в соответствии с нормами действующего законодательства и правилами, установленными на период действия военного положения и прописанными в постановлении КМУ №57".

Согласно постановлению КМУ №57, представители ОП, чиновники, народные депутаты Украины имеют право покидать страну, если у них есть распоряжение о командировке.

Информация о блокировании выезда за границу появилась на фоне скандала вокруг нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова. 24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. 25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат. 27 июля Аристова лишили мандата нардепа.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. В августе 2022-го президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.

В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.

Теги: депутаты, военные, Госпогранслужба, Алексей Гончаренко, народные депутаты, чиновники, ограничения, отдых, власть, блокирование, Офис президента Украины, нардеп
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