В Одесской области мужчина женился на женщине с инвалидностью, чтобы уехать за границу – ГПСУ

Согласно сообщению, 4 июля 32-летний житель одного из сел Южненской общины Одесской области женился на 56-летней женщине из Одессы, имеющей инвалидность. В тот же день он попытался пересечь границу Украины с Молдовой в пункте пропуска "Староказачье".

"Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение об откровенности супругов. Разница в возрасте между молодоженами была существенной. Женщина была старше мужчины более чем на 20 лет. А дата бракосочетания совпадала с днем "свадебного" путешествия за границу. Оказалось, что "искра" в отношениях между женихом и невестой проскочила только для пересечения границы", – рассказали в ГПСУ.

По информации пограничников, 32-летний мужчина воспользовался объявлением в интернете о возможности заключить фиктивный брак с женщиной, имеющей инвалидность. "Услуга" стоила ему 8 тыс. грн, рассказали в ГПСУ.

"Влюбленные" оформили брак в Одессе и сразу направились к границе. Потенциальному беглецу за дополнительное вознаграждение даже нашли такси в пункт пропуска и предоставили "сиделку", которая должна была все проконтролировать. Однако такие действия для всех участников противоправной схемы завершились неудачно, их передали представителям Национальной полиции", – добавили авторы релиза.

Согласно действующему законодательству Украины, граждане, чьи супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы, могут получить на отсрочку от мобилизации "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных, в соответствии с законом, их содержать".