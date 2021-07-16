Нардепы от трех фракций заблокировали подписание закона о Высшем совете правосудия. Рада соберется на внеочередное заседание

Постановлениями под номерами 5068-п, 5068-п1, 5068-п2 и 5068-п3 предлагается отменить решение Рады от 14 июля о принятии законопроекта.
Согласно регламенту работы Рады, спикер не может подписать принятый закон и передать его на подпись президенту до рассмотрения народными депутатами этих проектов постановлений.
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал 20 июля внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы получить возможность подписать "славные законы о реформе правосудия, которую вся страна ждет", пишет "Интерфакс-Украина".
"Соберемся во вторник маленьким составом, поскольку там не нужно голосовать за, а нужно провалить эти постановления", – сказал Арахамия.
Спикер Рады Дмитрий Разумков на брифинге предложил "народным депутатам не бежать впереди паровоза", так как обращений к нему о проведений внеочередной сессии еще не поступало, передает корреспондент "ГОРДОН".
В то же время он подтвердил, что ожидает такое письмо. Возможное внеочередное заседание, по его информации, будет посвящено исключительно вопросам, связанным с такими проектами постановлений. Он добавил, что заблокирован не только №5068, но и другие принятые законопроекты, касающиеся судебной реформы, а также законопроект №3822 о реформе "Укроборонпрома".
В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.
В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.
Пакет "судебных" законопроектов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 15 февраля 2021 года.
13 июля Верховная Рада поддержала с предложениями президента ранее ветированный законопроект №3711-д о возобновлении работы ВККС.
14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.
Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.