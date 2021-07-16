Нардепы от трех фракций заблокировали подписание закона о Высшем совете правосудия. Рада соберется на внеочередное заседание

Пока постановления об отмене голосований не будут рассмотрены, спикер Рады и президент не могут подписать законопроекты Фото: depositphotos.com

Постановлениями под номерами 5068-п, 5068-п1, 5068-п2 и 5068-п3 предлагается отменить решение Рады от 14 июля о принятии законопроекта.

Согласно регламенту работы Рады, спикер не может подписать принятый закон и передать его на подпись президенту до рассмотрения народными депутатами этих проектов постановлений.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал 20 июля внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы получить возможность подписать "славные законы о реформе правосудия, которую вся страна ждет", пишет "Интерфакс-Украина".

"Соберемся во вторник маленьким составом, поскольку там не нужно голосовать за, а нужно провалить эти постановления", – сказал Арахамия.

Спикер Рады Дмитрий Разумков на брифинге предложил "народным депутатам не бежать впереди паровоза", так как обращений к нему о проведений внеочередной сессии еще не поступало, передает корреспондент "ГОРДОН".

В то же время он подтвердил, что ожидает такое письмо. Возможное внеочередное заседание, по его информации, будет посвящено исключительно вопросам, связанным с такими проектами постановлений. Он добавил, что заблокирован не только №5068, но и другие принятые законопроекты, касающиеся судебной реформы, а также законопроект №3822 о реформе "Укроборонпрома".