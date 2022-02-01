"Наш край": Несмотря на стремительное подорожание продуктов, власти продолжают антипродовольственную политику

"По данным UNICEF, в Украине недоедают 9,8 млн человек. Это самый плохой абсолютный показатель среди всех стран Европы. Однако при этом украинские власти в течение многих лет реализуют антипродовольственную политику, следствием которой становится неконтролируемый рост цен на продовольствие, бесконтрольный вывоз зерна, рост налогов для фермеров, отсутствие доступа к более дешевым энергоресурсам для переработчиков. А социальные стандарты были и остаются на очень низком уровне", – сообщил Шахов.
Он напомнил, что в Украине не принят закон о продовольственной безопасности и не утверждена стратегия в этой сфере, в то время как Минэкономики разработало и опубликовало ее проект еще в декабре 2020 года. Политик убежден, что из-за этого последние решения и планы власти не решают проблемы помощи населению.
"Чтобы удержать цены, правительство ограничило наценку розничной торговли на социально значимые товары. Но ведь основная причина удорожания продуктов не в розничной наценке, а в росте стоимости производства из-за дорогостоящих энергоресурсов. Кроме того, правительство обязало частных газодобытчиков продавать 20% добытого газа производителям социальных продуктов по ценам в два – пять раз ниже рыночных, что только спровоцирует коррупционные риски. А идея Офиса президента относительно продуктовых карт вообще неактуальна для Украины, поскольку в стране существует не дефицит продовольствия, а дефицит денег у людей", – объяснил нардеп.
Шахов считает, что власть усугубляет проблемы продовольственной безопасности: ввела налог на огороды, минимальное налоговое обязательство на землю, разрешила бесконтрольный вывоз продовольственного зерна и не формирует продовольственный резерв.
В партии "Наш край" заявили, что выступают "категорически против нелепых решений правительства", и перечислили шаги, которые, по мнению членов политической силы, нужно предпринять правительству:
Кабинет Министров 12 января принял решение ввести госрегулирование цен на ряд продуктов питания. Мотивируя решение, в правительстве заявили, что в Украине с начала прошлого года сохраняется тенденция к росту потребительских цен на продукты питания на внутреннем рынке.
Также правительство распорядилось ввести в стране мониторинг и анализ цен на товарных рынках.
По оценкам Нацбанка, пик роста потребительских цен в 2021 году пришелся на сентябрь – октябрь, а инфляция в декабре замедлилась до 10% в годовом измерении.