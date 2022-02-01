ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Наш край": Несмотря на стремительное подорожание продуктов, власти продолжают антипродовольственную политику

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Основная причина удорожания продуктов не в розничной наценке, а в росте стоимости производства из-за дорогостоящих энергоресурсов, отметили в партии
Основная причина удорожания продуктов не в розничной наценке, а в росте стоимости производства из-за дорогостоящих энергоресурсов, отметили в партии
Фото: depositphotos.com

Резкий рост цен на энергоносители и продовольственные товары обострил проблему продовольственной безопасности в Украине, заявил сопредседатель политической партии "Наш край", нардеп Сергей Шахов. Об этом пресс-служба партии пишет 1 февраля в сообщении на сайте под заголовком "Несмотря на стремительное подорожание продуктов, власти продолжают антипродовольственную политику".

"По данным UNICEF, в Украине недоедают 9,8 млн человек. Это самый плохой абсолютный показатель среди всех стран Европы. Однако при этом украинские власти в течение многих лет реализуют антипродовольственную политику, следствием которой становится неконтролируемый рост цен на продовольствие, бесконтрольный вывоз зерна, рост налогов для фермеров, отсутствие доступа к более дешевым энергоресурсам для переработчиков. А социальные стандарты были и остаются на очень низком уровне", – сообщил Шахов.

Он напомнил, что в Украине не принят закон о продовольственной безопасности и не утверждена стратегия в этой сфере, в то время как Минэкономики разработало и опубликовало ее проект еще в декабре 2020 года. Политик убежден, что из-за этого последние решения и планы власти не решают проблемы помощи населению.

"Чтобы удержать цены, правительство ограничило наценку розничной торговли на социально значимые товары. Но ведь основная причина удорожания продуктов не в розничной наценке, а в росте стоимости производства из-за дорогостоящих энергоресурсов. Кроме того, правительство обязало частных газодобытчиков продавать 20% добытого газа производителям социальных продуктов по ценам в два – пять раз ниже рыночных, что только спровоцирует коррупционные риски. А идея Офиса президента относительно продуктовых карт вообще неактуальна для Украины, поскольку в стране существует не дефицит продовольствия, а дефицит денег у людей", – объяснил нардеп.

Шахов считает, что власть усугубляет проблемы продовольственной безопасности: ввела налог на огороды, минимальное налоговое обязательство на землю, разрешила бесконтрольный вывоз продовольственного зерна и не формирует продовольственный резерв.

В партии "Наш край" заявили, что выступают "категорически против нелепых решений правительства", и перечислили шаги, которые, по мнению членов политической силы, нужно предпринять правительству:

  • сформировать продовольственный резерв;
  • ввести государственное регулирование вывоза продовольственного зерна;
  • внедрить нулевую ставку НДС на социальные продукты питания, как это было сделано, например, в Польше;
  • внедрить регулярные денежные доплаты (раз в два-три месяца) 9 млн пенсионеров, получающим пенсию ниже фактического прожиточного минимума;
  • увеличить прожиточный минимум в госбюджете с фактического (2393 грн) до рассчитанного Минсоцполитики (4419 грн).
Контекст:

Кабинет Министров 12 января принял решение ввести госрегулирование цен на ряд продуктов питания. Мотивируя решение, в правительстве заявили, что в Украине с начала прошлого года сохраняется тенденция к росту потребительских цен на продукты питания на внутреннем рынке.

Также правительство распорядилось ввести в стране мониторинг и анализ цен на товарных рынках.

По оценкам Нацбанка, пик роста потребительских цен в 2021 году пришелся на сентябрь – октябрь, а инфляция в декабре замедлилась до 10% в годовом измерении.

Теги: налоги, Кабинет Министров, инфляция, дефицит, цены, продукты, прожиточный минимум, торговля, Наш край, Сергей Шахов, Минэкономики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым сделала откровенные фото в белье
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым сделала откровенные фото в белье
Фестиваль Atlas Weekend сменил название
Фестиваль Atlas Weekend сменил название
Участница нацотбора Алина Паш отреагировала на обвинения в нарушении правил из-за выступлений в Крыму
Участница нацотбора Алина Паш отреагировала на обвинения в нарушении правил из-за выступлений в Крыму
Мейхер выставила на обозрение голую грудь
Мейхер выставила на обозрение голую грудь
"Всем бы такого". "Красивая пара". 39-летняя Брежнева показала своего 23-летнего учителя по вокалу
"Всем бы такого". "Красивая пара". 39-летняя Брежнева показала своего 23-летнего учителя по вокалу
"Глядя на вас, настроение поднимается". Loboda вблизи показала грудь с нижнего ракурса
"Глядя на вас, настроение поднимается". Loboda вблизи показала грудь с нижнего ракурса
"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама". alyona alyona рассказала, как на отдыхе в Испании не смогла купить антибиотик
"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама". alyona alyona рассказала, как на отдыхе в Испании не смогла купить антибиотик
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах
"Мою любовь нельзя купить". Мила Нитич снялась голой на белой простыне
"Мою любовь нельзя купить". Мила Нитич снялась голой на белой простыне
"Танцуй, танцуй, малыш". Каменских, которой приписывают беременность, показала тело со всех сторон
"Танцуй, танцуй, малыш". Каменских, которой приписывают беременность, показала тело со всех сторон
Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж. Фото
Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж. Фото
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач
Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом
Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом
  Участник нацотбора на "Евровидение 2022", группа Our Atlantic презентовала конкурсную песню. Аудио
  Участник нацотбора на "Евровидение 2022", группа Our Atlantic презентовала конкурсную песню. Аудио
В Москве по подозрению в убийстве арестован муж победительницы конкурса красоты. Топ-чиновник вел соцсети от ее имени, скрывая преступление
В Москве по подозрению в убийстве арестован муж победительницы конкурса красоты. Топ-чиновник вел соцсети от ее имени, скрывая преступление
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе (113243)
2
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявила о поддержке Путина (98552)
3
"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца (72150)
4
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи (70472)
5
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (60780)
6
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах (59449)
7
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (49997)
8
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (39311)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS