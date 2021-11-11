"Наш край": Планы Кабмина отказаться от угля убивают экономику и международную репутацию Украины

"Украина обязалась отказаться от использования угля на государственных тепловых электростанциях до 2035 года. В 2020 году 35% всей электроэнергии в Украине было произведено на тепловых электростанциях (ТЭС и ТЭЦ). Министерство энергетики планирует перевести работу энергоблоков ТЭС и ТЭЦ на газ как топливо из-за отсутствия угля для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Для этого "Нафтогаз" должен обеспечить необходимый объем газа для энергогенерирующих предприятий по специальным условиям. В результате произойдет очередное удорожание электроэнергии, учитывая сверхвысокую цену природного газа", – объяснил Мазурчак.

Он добавил, что отказ от угля приведет к сокращению рабочих мест в горнодобывающей и электроэнергетической промышленности.

"В угольной промышленности задействовано около 55 тысяч работников и работниц. Это большое количество людей, которые постоянно имеют задержки с зарплатами. Но теперь власти решили просто выбросить их на улицу и оставить без средств для существования. Ведь никто, буквально никто не формировал план создания десятков тысяч рабочих мест. Объявленная на климатических переговорах дата отказа от угля в электроэнергетике вообще не обсуждалась на национальном и местном уровнях. Отдельных рабочих групп, которые обоснованно определили дату, также не было", – заявил политик.

Мазурчак считает, что объявлять дату отказа от угля и в это же время говорить о полной приватизации угольного сектора – это "абсолютный политический популизм".

"Кабинет Министров рассмотрит вопросы передачи "Центрэнерго" и государственных шахт в управление Энергетической компании Украины и продажи 100% ее акций. То есть 100% акций компании станут объектом крупной приватизации. Но даже без этих планов как объяснить подобные политические заявления, если государству принадлежат три угольные ТЭС, а частному сектору – девять? Это означает, что частный сектор, а не правительство, пока диктует конечную дату отказа от использования угля в стране. И как дальше власти будут реализовывать объявленные планы?" – подчеркнул он.

В партии "Наш край" убеждены, что и планы по отказу от угля, и нынешний энергетический кризис – это "спланированная и преднамеренная кампания по дискредитации Украины". Партийцы считают, что эти действия должны квалифицироваться как государственная измена, "чтобы угодить конкретным олигархическим структурам".

"За такую бесхозяйственность и популизм правительство нужно не увольнять, а судить. В то же время необходимо срочно разработать и начать воплощать в жизнь программу модернизации угольной отрасли, ведь ТЭЦ и ТЭС реально модернизировать для работы на отечественном угле, которого достаточно для обеспечения потребностей украинцев. Такая программа одновременно гарантировала бы и своевременность выплат заработных плат горнякам", – сказано в заявлении.