ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Наш край": Планы Кабмина отказаться от угля убивают экономику и международную репутацию Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина обязалась отказаться от использования угля на государственных тепловых электростанциях до 2035 года
Украина обязалась отказаться от использования угля на государственных тепловых электростанциях до 2035 года
Фото: depositphotos.com

Сопредседатель политической партии "Наш край" Александр Мазурчак назвал популистским заявление Кабинета Министров о планах отказаться от угля, сделанное на климатической конференции в Глазго. В политической силе считают, что такая перспектива приведет к безработице, росту цен на электроэнергию и угрозе энергетической безопасности Украины, сказано в сообщении на сайте партии.

"Украина обязалась отказаться от использования угля на государственных тепловых электростанциях до 2035 года. В 2020 году 35% всей электроэнергии в Украине было произведено на тепловых электростанциях (ТЭС и ТЭЦ). Министерство энергетики планирует перевести работу энергоблоков ТЭС и ТЭЦ на газ как топливо из-за отсутствия угля для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Для этого "Нафтогаз" должен обеспечить необходимый объем газа для энергогенерирующих предприятий по специальным условиям. В результате произойдет очередное удорожание электроэнергии, учитывая сверхвысокую цену природного газа", – объяснил Мазурчак.

Он добавил, что отказ от угля приведет к сокращению рабочих мест в горнодобывающей и электроэнергетической промышленности.

"В угольной промышленности задействовано около 55 тысяч работников и работниц. Это большое количество людей, которые постоянно имеют задержки с зарплатами. Но теперь власти решили просто выбросить их на улицу и оставить без средств для существования. Ведь никто, буквально никто не формировал план создания десятков тысяч рабочих мест. Объявленная на климатических переговорах дата отказа от угля в электроэнергетике вообще не обсуждалась на национальном и местном уровнях. Отдельных рабочих групп, которые обоснованно определили дату, также не было", – заявил политик.

Мазурчак считает, что объявлять дату отказа от угля и в это же время говорить о полной приватизации угольного сектора – это "абсолютный политический популизм".

"Кабинет Министров рассмотрит вопросы передачи "Центрэнерго" и государственных шахт в управление Энергетической компании Украины и продажи 100% ее акций. То есть 100% акций компании станут объектом крупной приватизации. Но даже без этих планов как объяснить подобные политические заявления, если государству принадлежат три угольные ТЭС, а частному сектору – девять? Это означает, что частный сектор, а не правительство, пока диктует конечную дату отказа от использования угля в стране. И как дальше власти будут реализовывать объявленные планы?" – подчеркнул он.

В партии "Наш край" убеждены, что и планы по отказу от угля, и нынешний энергетический кризис – это "спланированная и преднамеренная кампания по дискредитации Украины". Партийцы считают, что эти действия должны квалифицироваться как государственная измена, "чтобы угодить конкретным олигархическим структурам".

"За такую бесхозяйственность и популизм правительство нужно не увольнять, а судить. В то же время необходимо срочно разработать и начать воплощать в жизнь программу модернизации угольной отрасли, ведь ТЭЦ и ТЭС реально модернизировать для работы на отечественном угле, которого достаточно для обеспечения потребностей украинцев. Такая программа одновременно гарантировала бы и своевременность выплат заработных плат горнякам", – сказано в заявлении.

Теги: Кабинет Министров, безработица, уголь, экономика, энергетика, промышленность, правительство, приватизация, Центрэнерго, Наш край, Александр Мазурчак, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
"У психически нестабильных сезон обострения" Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"У психически нестабильных сезон обострения" Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук крупным планом показала тело в мокром купальнике
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук крупным планом показала тело в мокром купальнике
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". Собчак снялась в бикини
"Фигура – топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". Собчак снялась в бикини
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Прикид огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Прикид – огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala – ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
"Перелом черепа, носа, удаление костей черепа". Стало известно, кого подозревают в избиении композитора группы Kazka
"Перелом черепа, носа, удаление костей черепа". Стало известно, кого подозревают в избиении композитора группы Kazka
В Киеве пройдет фестиваль цифрового искусства Novembre Numérique
В Киеве пройдет фестиваль цифрового искусства Novembre Numérique
  Умерла советская актриса Валентина Малявина
  Умерла советская актриса Валентина Малявина
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (194867)
2
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (86211)
3
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (58360)
4
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (50368)
5
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (36763)
6
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (30524)
7
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (28178)
8
"Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене (20778)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS