"Наш край" потребовал защитить от террора главу Николаевской инфекционной больницы

Сергей Шахов: Минздрав устроил Светлане Федоровой террор за то, что она выплатила 300% врачам по программе президента, за то, что она использовала два медицинских халата Фото: nashkray.org

"Мы требуем заслушать Светлану Федорову с трибуны Верховной Рады. Она вам расскажет, что происходит в Минздраве, какие там коррупционные схемы, как требуют взятки, как деньги медиков идут не им, а облсоветам", – сказал политик.

В партии сообщили, что регулярные проверки и незаконные обыски в кабинете врача-инфекциониста начались после того, как во время первой вспышки COVID-19 она не побоялась взять на себя ответственность и заплатить работникам своей больницы зарплату с обещанными властями надбавками. В "Нашем крае" подчеркнули, что из-за этого Фроловой угрожали "чуть ли не уголовной ответственностью" и обвиняли в нецелевом использовании денег. Также Федорова стала первой среди врачей, заявивших о катастрофической ситуации с кислородом в медицинских учреждениях в то время, когда Минздрав отрицал проблему, отметили в партии.

"Минздрав устроил Светлане Федоровой террор за то, что она выплатила 300% врачам по программе президента, за то, что она использовала два медицинских халата. За это ей выписали штраф 40 тыс. грн. А еще ей предъявляют, что у нее наименьшая смертность в государстве. Только вдумайтесь! Не дадим закрывать больницы! Это последний форпост в борьбе с пандемией", – заявил Шахов.

Федорова сообщила, что теперь Нацслужба здоровья угрожает расторгнуть договоры с больницей, которую она возглавляет. "Это значит фактически уничтожение медицинского учреждения", – убеждены в "Нашем крае".

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