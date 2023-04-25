НАТО должно дать Украине сроки вступления на саммите в Вильнюсе – Кулеба

Кулеба отметил, что для обеспечения мира и стабильности в Европе необходимо, чтобы Украина стала членом НАТО, и лучше раньше, чем позже.

"Альянсу пора перестать оправдываться и начать процесс, который в конечном итоге приведет к присоединению Украины, показывая [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину, что он уже потерпел неудачу, и заставляя умерить свои амбиции. В ходе этой войны мы продемонстрировали, что более чем готовы к членству и что нам есть что предложить Альянсу. Что нам нужно, так это четкое письменное заявление союзников, в котором излагается путь к присоединению", – заявил он.

По словам министра, жители стран НАТО все чаще воспринимают Украину как часть своего более широкого сообщества и 68%, согласно проведенному в феврале общеевропейскому опросу, считают нападение РФ на Украину атакой на Европу в целом.

"Лидеры большинства стран НАТО и их общественность рассматривают Украину как неотъемлемую часть западной архитектуры безопасности. Пришло время действовать в соответствии с этими убеждениями", – заявил он.

Кулеба ответил на аргументы, что прием новых членов, имеющих общую границу с РФ, может спровоцировать Москву. По его словам, присоединение Финляндии раз и навсегда демонстрирует, почему этот аргумент не выдерживает критики.

"Россия отреагировала на недавнее расширение НАТО, в результате которого один из членов НАТО оказался непосредственно у границы с Россией, не набросилась на Финляндию, а преуменьшила значение вступления страны, по-видимому, чтобы не подчеркивать собственную неспособность удержать Хельсинки за пределами Альянса", – написал он.

По словам Кулебы, в плане действий по членству нет необходимости, недавний пример Финляндии и Швеции это подтверждает.

"На предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе (Литва) члены НАТО должны направить России письменный сигнал о том, что игра окончена: Украина – часть Запада, она стоит на пороге НАТО и скоро войдет в дверь. Во избежание недоразумений мы в Украине говорим не о немедленном членстве на Вильнюсском саммите, а о том, что союзники по НАТО сделают исторический шаг к принятию страны. […] Если НАТО не предпримет никаких действий на саммите в Вильнюсе, она продолжит нести позор Бухареста. Время действовать – сейчас", – отметил министр.