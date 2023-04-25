НАТО должно дать Украине сроки вступления на саммите в Вильнюсе – Кулеба

Кулеба отметил, что для обеспечения мира и стабильности в Европе необходимо, чтобы Украина стала членом НАТО, и лучше раньше, чем позже.
"Альянсу пора перестать оправдываться и начать процесс, который в конечном итоге приведет к присоединению Украины, показывая [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину, что он уже потерпел неудачу, и заставляя умерить свои амбиции. В ходе этой войны мы продемонстрировали, что более чем готовы к членству и что нам есть что предложить Альянсу. Что нам нужно, так это четкое письменное заявление союзников, в котором излагается путь к присоединению", – заявил он.
По словам министра, жители стран НАТО все чаще воспринимают Украину как часть своего более широкого сообщества и 68%, согласно проведенному в феврале общеевропейскому опросу, считают нападение РФ на Украину атакой на Европу в целом.
"Лидеры большинства стран НАТО и их общественность рассматривают Украину как неотъемлемую часть западной архитектуры безопасности. Пришло время действовать в соответствии с этими убеждениями", – заявил он.
Кулеба ответил на аргументы, что прием новых членов, имеющих общую границу с РФ, может спровоцировать Москву. По его словам, присоединение Финляндии раз и навсегда демонстрирует, почему этот аргумент не выдерживает критики.
"Россия отреагировала на недавнее расширение НАТО, в результате которого один из членов НАТО оказался непосредственно у границы с Россией, не набросилась на Финляндию, а преуменьшила значение вступления страны, по-видимому, чтобы не подчеркивать собственную неспособность удержать Хельсинки за пределами Альянса", – написал он.
По словам Кулебы, в плане действий по членству нет необходимости, недавний пример Финляндии и Швеции это подтверждает.
"На предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе (Литва) члены НАТО должны направить России письменный сигнал о том, что игра окончена: Украина – часть Запада, она стоит на пороге НАТО и скоро войдет в дверь. Во избежание недоразумений мы в Украине говорим не о немедленном членстве на Вильнюсском саммите, а о том, что союзники по НАТО сделают исторический шаг к принятию страны. […] Если НАТО не предпримет никаких действий на саммите в Вильнюсе, она продолжит нести позор Бухареста. Время действовать – сейчас", – отметил министр.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Саммит НАТО в Вильнюсе состоится в июле 2023 года.